İpotekli konut satışlarında 8 yılın rekoru kırıldı! Faizler düştü piyasa canlandı

Konut kredisi faizlerinde birbiri ardına yapılan indirimler, ipotekli satışlarda rekorların görülmesini sağladı. Bu yılın ilk çeyreğindeki ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 238 artışla 129 bin 299'a ulaştı ve 8 yılın en yüksek ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen yılın ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de kademeli olarak gerilemesini sağladı. Bu süreçte aylık bazda yüzde 1'in atına gerileyen konut faizleri, vatandaşların konuta olan ilgisini artırdı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 238 artan ipotekli konut satışları 129 bin 299'a ulaştı. Söz konusu rakam son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk çeyreğinde 38 bin 189 ipotekli konut satılmıştı.