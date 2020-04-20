1000 TL yardım başvurusu ne zaman başlayacak? 3. faz sosyal yardımlar için gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve başvuruların nasıl olacağını sorguluyor. İlk iki faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından 3. faz ödemeleri bekleniyor. İlk iki dönemde yapılan ödemeler Bakanlık tarafından tespit edilmiş kişilere verilmişti. 3. fazda ise E-Devlet üzerinden başvurular alınacak. Peki; 1000 TL yardım başvurusu ne zaman? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık nakdi destek ödemelerinin dün başladığını söyledi. 1.000'er TL destek dün hesaplara yatırılmaya başladı, PTT tarafından evlere teslim edilecek.