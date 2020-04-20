1000 TL yardım başvurusu ne zaman başlayacak? 3. faz sosyal yardımlar için gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çevrildi. Sosyal yardım başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve başvuruların nasıl olacağını sorguluyor. İlk iki faz ödemelerinin tamamlanmasının ardından 3. faz ödemeleri bekleniyor. İlk iki dönemde yapılan ödemeler Bakanlık tarafından tespit edilmiş kişilere verilmişti. 3. fazda ise E-Devlet üzerinden başvurular alınacak. Peki; 1000 TL yardım başvurusu ne zaman? 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık nakdi destek ödemelerinin dün başladığını söyledi. 1.000'er TL destek dün hesaplara yatırılmaya başladı, PTT tarafından evlere teslim edilecek.
3.FAZ BAŞVURULAR ALINACAK
3. faz biner lira ödeme için başvuruların e-Devlet üzerinden alınmaya başlanacağını belirten gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler BakanI Selçuk, "Faz 3 kapsamındaki ödemeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa bunu tek başvuru olarak değerlendireceğiz" ifadesini kullandı. Bakan Selçuk, 3. faz kapsamındaki ödemelere ilişkin tarihleri ayrıca açıklayacaklarını sözlerine ekledi.
1000 TL SOSYAL YARDIM SORGULAMA!
Aşağıda bulunan bağlantıya tıkladıktan sonra şifrenizle E-Devlet kapısına giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından sorgulama yapabilirsiniz.
ÖDEMELER BAŞLADI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık nakdi destek ödemelerinin dün başladığını söyledi. 1.000'er TL destek dün hesaplara yatırılmaya başladı, PTT tarafından evlere teslim edilecek.
2.3 milyon haneye 1000'er lira
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık nakdi destek ödemelerinin dün başladığını söyledi. Düzenli sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1-5 Nisan'da 1.000'er lira ödendiğini anımsatan Selçuk, "İhtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz 2.3 milyon haneye daha 1.000'er lira nakdi yardım yapıyoruz" dedi.
SOSYAL YARDIMI KİMLER ALABİLECEK?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca;
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunuveya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.
Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı