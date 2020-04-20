Bu hafta A101, BİM, ŞOK, Migros 4 gün kapalı mı olacak? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başkanlık edeceği kabine toplantısında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin öneri tartışılacak. Söz konusu kararın onaylanması durumunda 4 gün süre ile marketler kapatılabilir. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
A101, BİM, ŞOK, MİGROS 4 GÜN KAPALI MI OLACAK?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başkanlık edeceği kabine toplantısında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin öneri tartışılacak. Kararın kabul edilmesi durumunda 4 gün süre ile A101, BİM, ŞOK, Migros kapalı olacak. Lakin yaklaşan Ramazan neden ile uygulanması muhtemel sokağa çıkma yasağının 23 Nisan ile birleştirilmesinin marketlerde oluşturacağı düşüncesi ile sıcak bakılmadığı belirtiliyor. Bir ikinci öneri ise 23 ve 24 Nisan 2020 tarihlerinde sadece marketlerin açık olması yönünde. Hafta sonu ise geçtiğimiz hafta sonlarında olduğu gibi marketlerin kapalı olması tartışılan konular arasında.
HAFTAYA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 4 GÜN OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün başkanlık edeceği kabine toplantısında 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine ilişkin öneri tartışılacak. Toplantı sonrası açıklama yapacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları herkese duyuracak.
Ancak Ramazan ayının gelmesi ve marketlerde yaşanması muhtemel görülen yoğunluk nedeni ile bu karara sıcak bakılmadığı belirtilenler arasında yerini alıyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?
Önümüzdeki hafta sonu 17 nisan cuma gecesi saat 24.00 itibar ile başlayacak sokağa çıkma yasağı ile birlikte açık kalacak yerlerin listesi belirtildi. işte açık kalacak yerlerin listesi
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
b) Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dahil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
c) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler,
d) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri vb.)
e) Her bir 50.000 nüfusa bir adet olmak üzere göre valilikler/kaymakamlıklar tarafından belirlenecek akaryakıt istasyonu ve veteriner klinikleri,
f) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Tüpraş, termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi)
g) PTT, Kargolar vb dağıtım şirketleri,
h) Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri,
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KİMLERİ KAPSAMIYOR?
a- Bu genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanları,
b- TBMM çalışanları,
c- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar,
d- Acil çağrı merkezler çalışanları,
e- Birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
f- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
g- Ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar,
h- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
i- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
j- PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları,
k- Demirçelik ve cam sektörü vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan
l- Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar,
m- Fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar,
n- Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar,
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Korona virüsü için alınan tedbirler çerçevesinde 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra şimdi de 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi. Sosyal hareketliliği en aza indirmek için 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması sınırlandırıldı. Sokağa çıkma yasağına ilişkin kanunun ilgili maddesi gereğince sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 392 lira para cezası kesiliyor.
Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere ise, Türk Ceza Kanunu'nun bulaşıcı hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesine göre "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca işlem başlatılacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NEDİR?
Sokağa çıkma yasağı belli düzenlemeler uygulamak sırasında bir süre belirterek verilen bir emirdir. Sokağa çıkma yasağı, her şeyden evvel halk ayaklanmasını, isyanı ve şiddeti önlemesi ve kontrol etmesi için tasarlanmış kısıtlamaları genellikle arzu edilen ve gerekli görülen ya da en kötüsü katlanılmak zorunda olunan bir durumdur.
Türkiye'de sokağa çıkma yasası nasıl kullanılır?
Mevcut hukukta sokağa çıkma yasağı 'yetkisi' iki durumda verilmiştir: Resmi olağanüstü hal ilanından sonra olağanüstü hal idaresine ve sıkıyönetim ilanından sonra sıkıyönetim komutanına. İki durum da Anayasa'da tanımlanmış hukuku askıya alma müesseseleri içinde verilir.
1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu'nun 3'üncü maddesinde, sıkıyönetim komutanının yetkilerini düzenleyen madde şöyledir:
Madde 3/l. "Sokağa çıkmayı kayıtlamak ve yasaklamak ve gerektiğinde sivil savunma tedbirlerinin tümünü veya bir kısmını aldırmak;"
935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun a ve b bentleri de şöyle:
a) Sokağa çıkmayı sınırlamak veya yasaklamak,
b) Belli yerlerde veya belli saatlerde kişilerin dolaşmalarını ve toplanmalarını, araçların seyirlerini yasaklamak,