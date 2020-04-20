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    • Ekonomi
    • 20.04.2020 Gazete
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    fırsatçılarına geçit yok

    COVİD-19 ile mücadele kapsamında vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünlerde fahiş fiyatlar uygulayanlara yönelik denetimler sıklaştırılırken, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen borlu el dezenfektanı 'de de fırsatçılık yapılmaya çalışıldığı tespit edildi.

    Fırsatçıya geçit yok
    COVİD-19 ile mücadele kapsamında vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünlerde fahiş fiyatlar uygulayanlara yönelik denetimler sıklaştırılırken, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen borlu el dezenfektanı 'de de fırsatçılık yapılmaya çalışıldığı tespit edildi. Enerji Bakanlığı'nın 7.45 liralık satış fiyatı tavsiyesi ile piyasa sürdüğü BOREL'lerin bazı e-ticaret sitelerince 20 liraya satılmaya çalışıldığı belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, bunun kabul edilemeyeceğini kaydetti. Ticaret Bakanlığı yetkilileri de fırsatçıların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda incelenmesini kararlaştırdı.


    BARIŞ ŞİMŞEK
    Haberler Ekonomi BOREL fırsatçılarına geçit yok
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