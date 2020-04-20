COVİD-19 ile mücadele kapsamında vatandaşın ihtiyaç duyduğu ürünlerde fahiş fiyatlar uygulayanlara yönelik denetimler sıklaştırılırken, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen borlu el dezenfektanı BOREL'de de fırsatçılık yapılmaya çalışıldığı tespit edildi. Enerji Bakanlığı'nın 7.45 liralık satış fiyatı tavsiyesi ile piyasa sürdüğü BOREL'lerin bazı e-ticaret sitelerince 20 liraya satılmaya çalışıldığı belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, bunun kabul edilemeyeceğini kaydetti. Ticaret Bakanlığı yetkilileri de fırsatçıların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nda incelenmesini kararlaştırdı.
BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK