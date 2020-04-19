Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman verilecek, yattı mı? 10 bin TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapan milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteği için müjdeli haber geldi. Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı. Temel İhtiyaç Desteği olarak da adlandırılan kredi kapsamında, vatandaşlar 10 bin TL'ye varan kredi alabiliyor. Peki; 10 bin TL destek kredisi ödemeleri başladı mı? Destek kredisi başvuru sonuçları yoğun şekilde sorgulanıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman verilecek? 10 bin TL kredi yattı mı?