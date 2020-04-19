Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman verilecek, yattı mı? 10 bin TL kredi başvuru sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapan milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi desteği için müjdeli haber geldi. Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları Ziraat, Halkbank, Vakıfbank tarafından kısa mesaj ile vatandaşlara gönderilmeye başlandı. Temel İhtiyaç Desteği olarak da adlandırılan kredi kapsamında, vatandaşlar 10 bin TL'ye varan kredi alabiliyor. Peki; 10 bin TL destek kredisi ödemeleri başladı mı? Destek kredisi başvuru sonuçları yoğun şekilde sorgulanıyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi ne zaman verilecek? 10 bin TL kredi yattı mı?
VAKIFBANK HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI SONUÇLARI AÇIKLANMAYA BAŞLADI
3 kamu bankasının temel ihtiyaç desteği başvuru sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuru sonucunuzu sorgulamak için internet bankacılığı hesabınıza bakmanız gerekmektedir. Ya da bankalarla iletişime geçerek kredi başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz.
REKOR BAŞVURU
Destek kredisinin ilk gününden bu yana başvuru saysının yüz binleri geçtiği , vatandaşların 10 bin TL kredi için başvuru yapıp sonucu beklediği bildirildi.
SONUÇ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Kredi başvurusunun fazla olması nedeniyle değerlendirme süreci uzadı. Kredi başvurusunun başladığı ilk gün olan 1 Nisan 'da müracaatını yapanların sonucu henüz belli olmadı. Hala değerlendirme aşamasında. Kredi başvuru sonucunun ne zaman belli olacağı ise açıklanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde kredi başvurularının sonuçlanması bekleniyor.
SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?
10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.
GELİRİ 5 BİN TL'NİN ALTINDA OLANLAR
3 kamu bankası tarafından yapılan açıklamada, 10 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşların, hane halkının gelirinin 5 bin TL 'nin altında olması gerektiği bildirildi.
VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Vakıbank'ten kredi kullanmak için aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELIRI yazıp 5724'e SMS atıldığında krediye olumlu ya da olumsuz dönüş hemen gerçekleşiyor.
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.
ASGARİ ÜCRETLİLER , EMEKLİLER, ..
Bankalar, geliri 5 bin TL 'nin altında olan vatandaşlara , özellikle asgari ücretlilere, emeklilere, düşük gelir grubundaki vatandaşlara bu desteği sağlayacağını duyurdu.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?
3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
HALKBANK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Halkbank'tan başvurulara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;
Halkbank İnternet Şubemize giriş yaparak; Başvuru Bireysel Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz
Halkbank Mobil Şubemize giriş yaparak; Başvuru Kredi Başvurusu Kredi Türü: Tüketici Kredisi Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.
0 850 222 0 400 Halkbank Dialog'u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.
Aralarında birer boşluk bırakarak "DESTEK, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: DESTEK 12345678910 3000 10000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderebilirsiniz.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188