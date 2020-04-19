Turizmde sertifika dönemi başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektördeki Coronavirüs önlemlerini anlattı, iç turizm için tarih verdi. Ersoy, "Mayıs başında kırılmalar olacağını öngörüyoruz. Mayıs'ın sonuna doğru normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyorum. Mayıs sonuna doğru iç turizmde de hareket başlayacak" dedi. Tesislerde sertifikasyon dönemini başlatacaklarını anlatan Ersoy, "Corona olmayan alanlar için bir sertifikasyon sistemi oluşturuyoruz. Tesislere önlemleri aldıktan sonra sertifika verilecek. Büyük tur operatörlerinin de bu konudaki fikirlerini sistemin içine dahil edeceğiz. Virüs süreci bittikten sonra ilk etapta Asya ülkeleri gelir diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.