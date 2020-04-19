Turizmde sertifika dönemi başlıyor

sektördekiönlemlerini anlattı, içturizm için tarih verdi. Ersoy, "Mayısbaşında kırılmalar olacağını öngörüyoruz.Mayıs'ınsonuna doğrunormalleşmeninmümkün olacağınıdüşünüyorum.Mayıs sonuna doğruiç turizmde dehareket başlayacak"dedi. Tesislerdesertifikasyondöneminibaşlatacaklarını anlatan Ersoy, "Coronaolmayan alanlar için bir sertifikasyonsistemi oluşturuyoruz. Tesislere önlemlerialdıktan sonra sertifika verilecek. Büyüktur operatörlerinin de bu konudakifikirlerini sistemin içine dahil edeceğiz.Virüs süreci bittikten sonra ilk etaptaAsya ülkeleri gelir diye düşünüyorum"ifadesini kullandı.