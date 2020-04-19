Stokçuya baskın var

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Coronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyen; haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapanları yakından takip ettiklerini söyledi. Bayrakdar, yaklaşık 8 bin 500 ihbar aldıklarını, vergi daireleri tarafından 4 binden fazla mükellefin de bu kapsamda tespit edildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Ekiplerimiz aracılığıyla gıda, temizlik ve tıbbi malzemelerin satışı gibi alanlarda 12 binden fazla mükellef nezdinde denetimler yaptık. Bin 158'ine usulsüzlük cezası kestik. 2 bin 153'ünü işlem yapmak üzere il ticaret müdürlüklerine bildirdik."