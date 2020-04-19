Stokçuya baskın var

Coronavirüs salgınınıfırsata çevirmek isteyen; haksızfiyat artışı ve stokçuluk yapanlarıyakından takip ettiklerini söyledi.Bayrakdar, yaklaşık 8 bin 500ihbar aldıklarını, vergi daireleritarafından 4 binden fazlamükellefin de bu kapsamdatespit edildiğini belirterek,şöyle konuştu: "Ekiplerimizaracılığıyla gıda, temizlikve tıbbi malzemelerinsatışı gibi alanlarda 12binden fazla mükellefnezdinde denetimler yaptık.Bin 158'ine usulsüzlükcezası kestik. 2 bin 153'ünüişlem yapmak üzere il ticaretmüdürlüklerine bildirdik."