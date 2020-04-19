BİM 21 Nisan Salı aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste takvim.com.tr'de sizlerle. BİM marketlerinin BİM 21 Nisan Salı 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogta yer alan ürünlerde gelecek özellikle kişisel bakım ürünleri öne çıktı. BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden hesaplı ürünler dikkat çekiyor. Pek çok üründe indirimin yer aldığı kataloğ şu sıralar yüz binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Peki, BİM'de Salı günü hangi ürünler satışa sunulacak? İşte o ürünlerin listesi... BİM'in anlamı Birleşik Marketler A.Ş'dir ve BİM kısaca bu açılımın kısaltılmış ifadesidir. 1994 yılında 21 mağaza ile işe başlayan BİM, 2013 yılında 2009 mağaza sayısına ulaştı.