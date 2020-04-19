2020 Nisan ayı otomobil kampanyaları vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya devam ediyor. Otomobil markaları Nisan ayında bir sürü kampanya yaparak araba satmaya çalışıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle kampanyalar başlatıldı. Salgın kapsamında satışların olumsuz etkilenmemesi için Nisan ayına özel kampanyalar hazırlandı. Uygun ödeme koşulları ve düşük fiyatların yer aldığı kampanyaların detayları sayfamızda. Nisan ayına özel hazırladıkları kampanyada Mercedes-Benz kendi bünyesinde Finansal Hizmetler kapsamında çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Otomobil, hafif ticari ve kamyon alımlarında geçerli olan bu kampanya sıfır araç alımlarında kullandırılacak. İşte faizsiz araba fırsatı, 0.49, 0.69 ve 0.87 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanları
MERCEDES-BENZ
Nisan ayına özel hazırladıkları kampanyada Mercedes-Benz kendi bünyesinde Finansal Hizmetler kapsamında çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor. Otomobil, hafif ticari ve kamyon alımlarında geçerli olan bu kampanya sıfır araç alımlarında kullandırılacak.
Mercedes-Benz A-serisi, B-serisi, CLA, GLA, C-serisi ve E-serisi modellerinde 400 bin TL'ye kadar, 36 ay vade ile yüzde 1,20 faizli olarak satış gerçekleştirilecek.
Aynı zamanda markanın Finansal Hizmetler'i kapsamında hafif ticari modeli Vito veya Sprinter da kampanya dahilinde. Her iki ticari model için de Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde 150 bin TL kredi için 39 ay vade ve yüzde 0,99 oranında faiz uygulanacak. Ödemeler ise 3 ay sonra başlayacak.
Aksaray'da üretilen 2018 model kargo ya da hafif inşaat kamyon modelleri için Nisan ayı boyunca geçerli olacak araç+kasko ve servis sözleşmesini kapsayan finansman ile kamyon sahibi olunabilecek. Bu finansman kapsamında kurumsal müşteriler için 400 bin TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,37 faiz oranı ile kamyon satışı gerçekleştirilecek.
KIA
Nisan ayına özel kampanyalar başlatan Kia, Sportage, Ceed, Stonic, Rio, Picanto, XCeed ve Bango gibi modellerde indirimler başladı. Markanın SUV modeli Sportage, Nisan ayı sonuna kadar 70 bin TL'ye, 18 ay vadeli ve 0,69 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.
Picanto, Rio, Stonic ve Ceed modelleri ise Nisan ayı sonuna kadar 40 bin TL'ye, 18 ay vadeli ve yüzde 0,69 vade seçeneği ile satışta olacak. Yakın bir zaman önce Türkiye'ye tanıtılan XCeed modeli ise aynı vade ve faiz seçenekleri ile 70 bin TL'ye satışa sunulacak. Hafif ticaari model olan Bango, Nisan ayı boyunca 50 bin TL'ye 12 ay vade ile 0 faizli olarak satılacak.
PEUGEOT
Peugeot, tüm modelleri için Nisan ayında yeni dijital satış sistemi ile özel ödeme seçenekleri sunuyor. Aynı zamanda salgın kapsamında sosyal mesafenin korunması için de showroomda sınırlı sayıda misafir ağırlıyorlar. Ayrıca müşteriler görüntülü olarak araç tanıtımı isteğinde bulunabiliyorlar. Peugeot'un düzenlediği bu kampanyada ise ödemeler Temmuz ayında başlayacak.
Kampanya kapsamında Peugeot 208 Signature 121 bin 200 TL fiyat ile satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında Signature 2008'i de satışta olacak. Markanın en çok tercih edilen 3008 ve 5008 modelleri de kampanya dahilinde Temmuz ödemeli olarak satışta. D-Sedan segmentindeki sedan modeli 508 ve c-hatchback sınıfındaki temsilcisi 308'de kampanyaya dahil edilmiş durumda. Hafif ticari model olarak ise Rifter kampanya dahilinde Nisan ayı boyunca satılacak.
FORD FİYAT LİSTESİ 2020 AÇIKLANDI, SIFIR FAİZLİ KREDİ MÜJDESİ GELDİ!
Ford fiyat listesi güncellendi. Güncellenen yeni liste ile beraber Ford Her Şey Dahil Finans Paketi kampanyası kapsamında Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium modellerini alan kişilere yönelik olarak faizsiz taşıt kredisi fırsatı sunuldu.
Faizsiz taşıt kredisi paketi sadece 12 ay vadeli kredilerde geçerli olacak. Ford Tourneo Courier Journey modeli için ise 72 bin liraya kadar kredi desteği 36 ay vadeli olarak yüzde 0.49 faiz oranı ile verilecek. Ford Kuga ve Focus Trend X Benzinli model araçlar için ise 60 bin liraya kadar kredi desteği 24 ay vadeli olmak üzere yüzde 0.99 faiz oranı ile verilecek.
TOYOTA KAMPANYASI BAŞLADI, YÜZDE 0.69 FAİZ ORANI İLE KREDİ FIRSATI SUNULDU!
Düzenlenen kampanya kapsamında Mart ayına özel olarak Toyota Corolla modeli için yüzde 0.69 araç kredisi fırsatı sunuldu.
Mart ayına özel olarak düzenlenen kampanya kapsamında 50 bin liraya kadar olan taşıt kredisi paketinde 36 ay vadeli olmak koşulu ile 0.69 faiz oran ile araç kredisi desteği sağlanacak.
HYUNDAİ AYI FİYAT LİSTESİ GÜNCELLENDİ 0.99 FAİZ ORANI İLE TAŞIT KREDİSİ FIRSATI SUNULDU
Hyundai i10 ve i20 modeller için hem indirim hem de kredi paketi desteği müjdesi geldi.
Hyundai markasının amiral modelleri arasında yer alan Hyundai i10 ve Hyundai i20 modelleri için 5 bin liraya varan indirim yapılırken yine yüzde 0.99 faiz oranı kredi desteği veriliyor.
Araba Almak İçin En İyi Zaman
İster sıfır ister ikinci el araba almak istiyor olun, daima en kârlı alışverişi yapmak istersiniz. Bu nedenle de araba almak için en uygun zamanın hangisi olduğunu bilmeniz gerekir. Ne zaman araba almalı, 2. el araba hangi ayda alınır gibi soruların cevapları hem mevsimsel hem dönemsel koşullara göre farklılık gösterir. Çünkü sıfır kilometre ya da ikinci el araç satın almak için en uygun zaman, bazı sosyo-ekonomik parametrelere göre belirlenebilir.
Piyasa değerini belirleyen bu parametreler, sahibinden satılık arabalar ile galeri, oto pazarı ya da online platformlar üzerinden satılan arabalar için ortak etki yaratabiliyor.
"Hangi ayda araba almak lazım?" sorusunun cevabını merak edenler için genel olarak otomotiv piyasasının aylara göre ritminden bahsedebiliriz:
Ocak ve şubat aylarında araba kampanyaları devam ettiği için piyasa hareketlidir. Bu süre içerisinde uygun kampanyalar değerlendirilebilir.
Hem alımlarda hem de satışlarda en canlı aylar mart, nisan ve mayıstır.
Yazın bitişine denk gelen eylül ayında araç piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanır ve ekim ayında da bu canlılığın etkileri görülür. Yıl sonu araba kampanyaları kasım ve aralık aylarında yapılır. Fakat yeni modellerin yakında çıkacak olması nedeniyle bu aylar aynı zamanda bir bekleyiş dönemi olarak da geçebilir.
ÖTV indirimi satışları arttırmıştı
2018'in Ağustos ayında döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar en çok da otomotiv sektörünü etkilemişti. Bir anda artan fiyatlar ve beraberinde kredi faizlerinin de artması, sıfır otomobil satışlarını durma noktasına getirmişti. Şunu belirtmek gerekiyor. Ülkemizde direkt olarak peşin para sayarak otomobil alan kişi sayısı hayli sınırlı. Genel olarak alıcılar belli bir kısmını nakit öderken, geri kalan bölüm için de kredi kullanıyorlar. Dolayısıyla fiyat ve kredilerin eş zamanlı bir şekilde artması sıfır otomobil almayı bir anda imkansız hale getirmişti. 2018'in sonlarına doğru gelen ÖTV indirimi ile fiyatlar biraz daha makul seviyelere gerilemiş ve satışlar az da olsa artmıştı. 3'er aylık paketler şekilde duyurulan ÖTV indirimleri 2019 Temmuz'una kadar devam etti. Haziran sonunda ÖTV indiriminin bir kez daha uzatılması bekleniyordu fakat bu gerçekleşmedi. Nitekim indirimin bitmesiyle birlikte fiyatlar da artmıştı.
ÖTV indirimi olur mu?
ÖTV indirimini tetikleyen temel unsur sıfır otomobil satışlarındaki düşüş oluyor. Bu düşüş sonucunda satışların artması için belli süreli başlatılan indirimler, kullanıcıları sıfır araç almaya teşvik ediyor.