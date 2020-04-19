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    • 19.04.2020 09:01
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    'de bir villaya operasyonu! 19 kişiye 67 bin lira ceza!

    'da oynatıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 19 kişiye kumar oynadıkları ve kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 67 bin 298 lira para ceza kesildi. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 6'sının tarihinde düzenlenen operasyonda yine haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

    Manisa'da bir villaya kumar baskını

    'nın ilçesinde oynatıldığı tespit edilen villaya düzenlenen operasyonda 3'ü kadın 19 kişiye 67 bin 298 lira para ceza kesildi.

    Salihli'nin Barış Mahallesi'nde bir villada kumar oynatıldığı ihbarını alan Salihli ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş büro ekipleri, villaya baskın düzenledi. Çilingir yardımı ile girilen villada oyun kartları, yaz boz kağıtları ile poker masası ele geçirildi.

    Ayrıca, baskında 3'ü kadın 19 kişiye kumar oynadıkları ve kurallarına uymadıkları gerekçesiyle 67 bin 298 lira para ceza kesilerek villa mühürlendi. Haklarında işlem yapılan şüphelilerden 6'sının tarihinde düzenlenen operasyonda yine haklarında işlem yapıldığı belirtildi.

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