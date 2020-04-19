İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları kaç oldu? Kredi faizlerinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor ve sunulan fırsatlar yakından inceleniyor. Bu kapsamda bankalar tarafından sunulan ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranları merak ediliyor. Son olarak kamu bankaları tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatıldı. Peki, taşıt, konut ve ihtiyaç faiz oranları kaç oldu? İşte banka banka sunulan fırsatlar ve güncel faiz oranları... İhtiyaç kredileri diğer kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler için son dönemde bankaların yeni uygulamaları sayesinde şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yoluyla kredi alınabilmektedir