İKİNCİ 1000 LİRA YARDIM PARASI ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Şu an itibariyle bize başvuran firma sayımız 232 bine ulaşmış durumda. Şu anda 2 milyon 700 bin çalışanımız için kısa çalışma ödeneği başvurusu almış durumdayız." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan yardımlara ilişkin, "Belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi ilettik. Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla belirlediğimiz 2,3 milyon haneye yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız." dedi.

2. FAZ ÖDEMELERİ

Bakan Selçuk, 2. faz kapsamına giren vatandaşlara 1000 TL ödeme yapılacağını söyledi. 2. faz ile ilgili Bakan Selçuk, "Faz 2'de de belirlediğimiz 2,3 milyon hane var. Bunları da biz belli kriterlerle tespit ettik." dedi. SYDV 'ler aracılığıyla bir değerlendirme yapıldığı ve değerlendirmeler sonucunda tespit edilecek ailelere 1000 TL corona nakdi yardımı yapılacağı bildirildi.