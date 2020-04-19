Altın fiyatları 2 bin doları geçecek! Dev banka uyardı ve tarih verdi. Güvenilir bir liman olarak tarif edilen altın fiyatlarında dalgalı bir seyir görülüyor. Uluslararası bankalar altın yorumlarında artık yükselecek ifadelerini kullanmaya başladı. Bunun son örneği Citigroup'tan geldi. Grup altın fiyatları için hazırladığı notta fiyatların daha uzun sürede daha güçlü seyir göstereceğini ve önümüzdeki iki yıla kalmadan altın fiyatlarındaki yükselişin şaşırtan boyutlara ulaşacağını ifade etti. Çeyrek altın 615 TL 'den alınıp 620 TL 'den satışa sunuluyor. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 378,5 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI 2 BİN DOLARI GEÇECEK!
Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti. Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti.
Yabancı bankanın altın yorumu ve tahminin den hareketle 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi seviyesini gören altın için 2020 ve 2021 yılında bu rekoru egale edeceğini belirtti.
Citigroup İnc. altın fiyatlarının 2021 yılında 2 bin doların üzerine çıkacağını ve bu seviyeden dengelenme sağlayarak yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın 615 TL 'den alınıp 620 TL 'den satışa sunuluyor. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 378,5 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2.533 liradan satılıyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,23 azalışla 377,60 liradan tamamladı.
İstanbul'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 610,00 lira, Cumhuriyet altını 2.508,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 2,23 düşüşle 377,60 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 377 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 377 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 377 bin lira, en yüksek 385 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,82 azalışla 377 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 376 milyon 440 bin 737,06 lira, işlem miktarı ise 994 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 377 milyon 463 bin 408,25 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
ALTINDA SERT DÜŞÜŞ
Nisan ayını rekor seviyelerde geçiren altın, düşüşe geçti. Gün içinde 378 liraya kadar yükselen 24 ayar gram altın 368 liraya düştü.
Tüm ülke ekonomilerini olumsuz etkileyen koronavirüs salgını piyasalarda belirsizliğe yol açmıştı. Bu süreçte altın ise güvenli liman alımlarıyla tarihi zirvesi olan 384 lira seviyelerine kadar yükselmişti.
ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin koronavirüs nedeniyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları haberleri sonucunda altında sert düşüş görülmeye başladı. Gün içinde 378 lira seviyelerini gören gram altın 368 lira seviyelerine kadar geriledi.
Küresel piyasada bin 718 dolar seviyelerini gören altının ons fiyatı bin 684 lira seviyelerine düştü.
ALTINDA VATANDAŞIN YENİ HEDEFLERİ VE UZMAN YORUMLARI
Altın fiyatlarında küresel artış isteği, haftanın ortasında devam ediyor. 1688 dolar seviyelerinde fiyatlanan altın vadeli işlemler piyasasında alım isteği devam ederken, teknik göstergeler alım bölgesinde seyretmeyi sürdürüyor.
Yurt içinde 6.80 TL direncini test eden dolar kuru, altın gram fiyatını yükselten en önemli değişken olmayı sürdürüyor. Küresel altın talebinin hafif artması ile altında yeni Cumhuriyet tarihi rekorları tazelenebilir!
Altın vadeli işlemlerde kalıcı olarak aşılamayan 1700 dolar direnci büyük önem arz ediyor. 1700 dolar üzeri kapanışlarda 1740 – 1780 – 1800 dolar fiyatlarına doğru hareket isteği artabilir. Altında yaşanacak küresel ralli mevcut dolar kuru seviyeleri ile 363 – 375 TL fiyatlarını hedefe alabilir.
Vatandaşın altın yorumu ve beklentisi 2020 yılında 400 TL hedef fiyata revize edilirken, yılsonu tahminlerinin henüz Nisan ayında gerçekleşmesi ile uzmanlar temkinli olarak altında yükselişin sürmesini öngörüyor. Ons bazında 1850 – 1900 dolar altın tahminleri için görüş aktaran uzmanlar, beklenen 1700 dolar direncinin aşılmaması halinde 1650 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyor.
Mevcut değerlendirmeler eşliğinde altın vadeli işlemler piyasasında süren artışı dolar kurunun desteklemesi ile gün içi 366 – 370 TL fiyatları altında hedefe giriyor. Direnç testinin başarısız olması halinde ise 355 – 349 TL seviyelerine kadar gram altında geri çekilme gözlenebilir.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.