Faturalar erteleniyor

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ile mücadele tüm hızıyla sürerken, ekonomik etkilerinin azaltılmasına yönelik atılan adımlardan biri de 3 aylık döneme ilişkin 3 milyar liralık belediye alacaklarının ertelenmesi oldu. Belediyeler faaliyetlerini durduran işyerleri ile konutlara ilişkin su faturalarını 3 ay erteleyebilecek. Faaliyetlerini durduran işletmelerin bu döneme isabet eden yıllık ilan, reklam ve çevre temizlik vergileri alınmayacak. Alacaklar, ertelenen süre sonundaertelenen ilan ve reklam vergisinin 35 milyon, çevre temizlik vergisinin (işyerleri) 67 milyon, kira gelirlerinin 553 milyon, su hizmetlerine ilişkin gelirin de 2 milyar 67 milyon lira olarak tahmin edildiğini söyledi. Ekonomi paketi kapsamında Cumhurbaşkanlığı kararıyla belediyelerin de borçları ertelenecek.