TCMB'nin koronavirüse karşı bugüne kadar aldığı adımlar şöyle:

TCMB 17 Mart'ta iki gün erkene çektiği PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puan indirime gitti. TCMB geçen yıl yaz aylarından bugüne 1,425 puan faiz indirimine gitti. Politika faizini %24'ten %9.75'e indirdi. TCMB'nin önümüzdeki hafta da 50 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı Murat Uysal'ın "tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacak" ifadesi bankanın faiz indirimlerini de içeren daha fazla genişlemeci tedbir alabileceğine yönelik en güçlü açıklama oldu. TCMB bu açıklama ardından yeni önemler de açıkladı.

TCMB TARİHİN EN BÜYÜK TAHVİL ALIMINI GERÇEKLEŞTİRİYOR

TCMB tarihinin en büyük tahvil alım programlarından birini açıklamış durumda. TCMB'nin 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracağını öngörüyordu.

TCMB ayrıca İşsizlik Sigortası Fonu'nun artan nakit ihtiyacını da gözeterek PY bankalar aracılığıyla fonun elindeki tahvillerin bir kısmını alacağını söyledi. Öte yandan fon kaynaklı DİBS alımlarını, APİ portföyü için belirlenmiş olan limitlerin dışında değerlendireceğini de açıklamıştı.

İşsizlik Fonu'nda Şubat sonu itibarıyla büyük bölümü Hazine tahvillerinde 131.6 milyar TL bulunuyor. TCMB'nin alacağı tahvillere yönelik belirlediği bir üst limit bugüne kadar bulunmuyordu. TCMB Cuma günü yaptığı değişiklikle tahvil alımlarında üst limiti analitik bilançoda aktiflerin %10'una genişletti.

TCMB reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamı amacıyla bankalara yeni likidite imkânları tanıdı. 90 gün vadeli repo ihalelerine başladı ve bu fonlamanın politika faizinin 150 baz puan altında gerçekleştirdi. Uygulama ile %8.25 faiz oranı ile repo fonlaması yapılıyor. Bu uygulamalarla TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti politika faizinin 75 baz puan altına yaklaşık %9 seviyesine gerilemiş durumda. Bankanın önümüzdeki hafta yapacağı indirim reel sektör için sağladığı uzun vadeli repo swap işlemlerine de yansıyacak.