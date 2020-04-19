A101 23 Nisan Perşembe aktüel kataloğu

23 Nisan günü A101 aktüel ürünler kataloğu birçok ürün satışa sunuluyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Peki, A101'du bu hafta neler var? A101 raflarında yer alacak ürünlerin arasında; HI-LEVEL 49" Ultra HD Smart Led TV, vestel Venus e5 Cep Telefonu,FLAVEL Çamaşır Makinesi, Piranha Bluetooth Kulaklık, JWIN Ahşap Kabinli Dijital Piyano, JWIN 38" Klasik Gitar, JWIN Elektronik Org, Erkek Vücut Bakım Cihazı, Dolu Nitro Akülü Araba, Oyuncak Yarış Pisti, Felix Smart Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül, Alarmlı Masa Saati, Oyuncak Dönüşen Araçlar ve çok daha fazla ürün yer alıyor. İşte A101 23 Nisan aktüel katalog ürünlerinin tamamı…