2020 yılı buzağı destek ödemesi başvuru şartları nedir? Net tarih 2019 1. dönem Buzağı parası yattı mı, ne kadar?

ÇOBAN DESTEK ŞARTLARI NELERDİR?

Çoban istihdam ve sürü yöneticisi desteği 250 ve üzerinde küçükbaş koyun ve keçi hayvanı olanlara verilmektedir. Şartlar şunlardır;Çobanın hayvan çiftliğinde çalışıyor olması şartı vardır.Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin başvuru süresi içinde TÜRKVET'te yapılan kontrollerde en az 250 baş anaç küçükbaş hayvanının bulunması gerekir.Çobana ait o yıl içindeki SGK primleri, SGK tescili olan çiftlik üzerinden kesintisiz olarak en az 5 ay süre ile işletme sahibi veya çoban tarafından yatırılma geçmişi olması gerekir. Çobanların, sürü yetiştiriciliği eğitimi almış ve sertifikalarının olması gerekir.

KİMLER ÇOBAN DESTEĞİNDEN YARARLANAMAZ?

SGK Prim ödemelerini isteğe bağlı olarak yapan kişiler SGK primlerini 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak yatırmayan kişiler İşletmede istihdam edilen ancak fiilen çobanlık yapmayan kişiler Muhtarlar,Devlet memurları ve emekliler 18 yaşından küçükler çoban olarak destekleme kapsamında değildir.