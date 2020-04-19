Adalet ve kalkınma Partisi tarafından hazırlanan 15 maddelik bir yasa teklifinde Taşerondan kadroya geçen işçileri ilgilendiren biri madde yer alıyor. Tediye kelime olarak ek ödeme ya da ikramiye anlamı taşıyor. Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron işçilere yıl başından beri 4 taksit şeklinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere kamuda görev yapan işçilerin tamamına 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılacak.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ;
Genel İdarelerde işçilerin 31 Ekim 2020 tarihinde Belediyelerdeki taşeron işçilerin ise 30 Haziran 2020 tarihinde sözleşme süresi sona erecek. Daha önceki yapılan zam oranlarında iki yıllık 4+4 şeklinde maaş artışı yapıldı ve enflasyon farklarının olmaması işçi maaşlarının erimesine neden olmuştu. Bilindiği gibi 4D işçilerinin ekonomik ve sosyal imkanlarında bazı iyileştirmelerde yapılmaya devam etmekte. Giyim, yiyecek, yakacak yardımları, eş çocuk yardımı tediye ikramiye ödemeleri asgari ücretin altında olan işçilerin maaşlarının iyileştirilmesi gibi çalışmaların yanı sıra bekleyen bazı sorunlarda var.
Özetle Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen kanun teklifine Koronavirüs ile mücadele kapsamında bazı toplantıların ertelenmesi uzaktan çalışma gibi maddeler yer alıyor 18/10/2012 tarih 6356 sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu kapsamında yürürlüğe girdikten itibaren üç ay süreyle anılan kanun kapsamında toplu iş sözleşmesi yapması toplu iş uyuşmazlıkların çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçler durdurulmuştur. Cumhurbaşkanı bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmakla yetkilidir olarak madde bulunmaktadır.
2020 yılında yapılacak olan TİS görüşmelerinde ilk ve en önemli konu maaş zammı oranları olacak.
Bu noktada geçmişte alınan yüzde 4'lük kararların telafi edilmesini bekleyen taşeron işçilerin bir diğer beklentisi yüzdelik dilim.
Yüzdelik dilim düzenlemesi kapsamında bazı 4/D'li taşeron işçiler lehine karar verilmesi çalışanların umutlarını artırdı. Bu noktada Çalışma Bakanlığı'nın tüm işçiler için ortak bir çözüm paketi bulması noktasında beklentiler oluştu.
Tediye ikramiyelerinin ikinci taksiti 2020 Nisan ayında ödenir mi?
Taşeron iken kadroya geçen Sağlık Bakanlığı ve kamu çalışanlarını ilgilendiren bir kanun teklifi gündeme geldi.
2 bin yirmi yılı ikinci ödeme ikramiye ödemesine az bir süre kala Koronavirüs süresince sağlık Bakanlığında çalışan işçilere 1 maaş ikramiye verilmesi düzenlemesi öngörülüyor
4/D'li Taşerondan kadroya geçen yaklaşık 900 bin çalışandan Üniversite hastaneleri ve Sağlık Bakanlığı'da çalışanları ilgilendiren bir yasa teklifi verildi.
Teklifte 4857 sayılı iş kanuna tabi olan personellere ilave tediye yapılmasını talep etmektedir.
Tediye ne demek?
Tediyenin kelime anlamı "Para vb. bir şey verme, ödeme" . İlave tediye ise ek ödeme demek.
Tediyeyi kimler alabilir?
"Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkında Kanun" düzenlemesinin;
"Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır. "
Maddesi uyarınca, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapılıyor.
Kaynak: memurlarahaber