ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurunun nasıl yapılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Ancak kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ve ücretsiz izne çıkarılan işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Buna göre, 3 ay boyunca 1.170 TL destek sağlanacak. Başvuru adresi belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Ücretsiz izin maaş desteği başvuru şartları henüz belli olmadı. Yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçiler de bu destekten faydalanabilecek.

Başvuru şartları konusunda resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.