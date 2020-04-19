10.000 TL Ziraat Bankası kredisi yattı mı? 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli 10.000 TL krediye başvurular devam ediyor. Başvuru yapan vatandaşlar Ziraat Bankası kredileri yattı mı sorusuna yanıt arıyor. Henüz başvuru yapmayanlar ise Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Ziraat Bankası 10.000 TL kredi başvurusu için işlem yapmak çok kolay. Haberimizden başvuru yapma şartlarına ve başvuru yollarına ulaşabilir, ödeme tablosunu görebilirsiniz. İşte, 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli Ziraat Bankası kredileri hakkında merak edilenler…
ZİRAAT BANKASI 10 BİN TL KREDİ YATTI MI?
Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.
Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM'lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.
ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ ŞARTLARI NE?
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi için aylık hane halkı geliri 5 bin TL ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer orta ve düşük gelir grubunda yer alanlar başvurabiliyor. Başvurular 1 Nisan'da itibaren başladı.
ZİRAAT BANKASI 6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de gerçekleştirilebiliyor. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.
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GERİ ÖDEMELER NASIL OLACAK?
10 bin TL için; İlk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.
7 bin 500 TL için; ilk 6 ay geri ödeme yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.
5 bin TL için; ilk ay 6 ay geri ödene yok, sonrasında 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.
BAŞVURULAR, 1 NİSAN'DAN İTİBAREN KABUL EDİLMEYE BAŞLANDI
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilmeye başlandı.
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor. Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
ATM'DEN ÇEKİLEBİLECEK
Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİSİ VERİYOR MU?
Ziraat Bankası Covid-19 salgını zararını en aza indirmek için esnafa destek olmak amacıyla KOBİ kredilerini verdiklerini açıklarken bu kredilerin oldukça avantajlı koşullarda bir kredi paketini kapsadığını belirtti.
ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Ziraat bankası esnafları zora sokmayacak koşullarda destek olmak amacı ile toplam olarak 8 farklı kredi paketi oluşturmuştur. Bu zor günlerde küçük esnafın ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bu kredi paketi ile anında 50.000 liraya kadar ihtiyaç kredisi verilecektir.
Ziraat Bankası esnaf kredisi başvurusu için size yakın olan herhangi bir Ziraat Bankası şubesine şahsen başvuru yapılmalıdır. Şubeye yapılan başvuru esnasında esnafın bağlı olduğu oda ya da borsa tarafından verilmiş üyelik belgesi de bulunmalıdır.
ZİRAAT BANKASI ESNAF KREDİ ŞARTLARI NE?
Ziraat Bankası Esnaf Kredisinden faydalanmak isteyen esnaf, Ticaret ve Sanayii Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Ticaret Odası ya da Ticaret Borsası üyesi olmak zorundadır.
Ziraat Bankası Esnaf Kredisi için başvuru yapan esnafın çalışma alanı Türkiye sınırları içinde olmalıdır.
Bunların haricinde bulunan kooperatifler, faktoring şirketleri ya da döviz büfeleri Ziraat Bankasının verdiği esnaf kredisinden yararlanmaz.
ZİRAAT BANKASI KREDİ DESTEKLERİ
Ayrıca başvuru yapmış olunan paketin diğer avantajlarından yararlanabilirsiniz. Banka tarafından oluşturulmuş olan destek paketleri ve özellikleri ise şu şekildedir.
Rotatif kredi : Dilediğiniz ödeme vadeleri ile 12 ay vadeli anından ihtiyaç kredisidir.
Spot kredi: İşletmenin kısa vadelerde ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan kredidir. Kredinin faiz oranı kredinin kullanıldığı dakikadaki faiz oranları ile hesaplanır ve kredi kapatılana kadar faiz oranı sabit kalır.
Gün içi kredi: Gün içerisinde acil olan kredi ihtiyaçların karşılanması amacı ile gerçekleştirilen bir günlük olan kredidir.
Döviz kredileri: Yapılan ihracat satışlarının teslimlerinde ihtiyaç duyulan döviz ihtiyaçların karşılanmış olduğu bir kredi paketidir.
Iskonto kredisi: Senet portföyünüzün üstelendiği kredilerdir.
Nakit yönetim kredisi: Ziraat bankasında bir nakdi geçmişiniz bulunuyorsa ve vergi ile prim ödemelerinizde zorlanıyorsanız bu sıkıntıyı destekleyecek bir pakettir.
Taksitli krediler: Kredi limiti en üst düzey olan 50.000 liraya kadar uzun vadeli ve size özel taksit ödeme seçenekleri ile oluşturulmuş bir imkândır.
Ticari kredili mevduat hesabı: 1 ya da 3 aylık olarak geri ödeme imkânı sağlar. Hesabınız da kredinin ödenmesi için nakit para olmasa bile Ziraat ticari kredili mevduat hesabı ödemenizi zamanında gerçekleştirir.
Ziraat bankası esnaf kredisi faizsiz kredi veriyor mu?
Ziraat Bankası faizsiz esnaf kredisi vermemektedir.
Ziraat bankası esnaf kredisi şartları nelerdir?
Ziraat Bankası Esnaf Kredisinden faydalanmak isteyen esnaf, Ticaret ve Sanayii Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, Ticaret Odası ya da Ticaret Borsası üyesi olmak zorundadır. Ziraat Bankası Esnaf Kredisi için başvuru yapan esnafın çalışma alanı Türkiye sınırları içinde olmalıdır.
Bunların haricinde bulunan kooperatifler, faktoring şirketleri ya da döviz büfeleri Ziraat Bankasının verdiği esnaf kredisinden yararlanmaz.
Ziraat bankası esnaf kredisi faiz oranı nedir?
Ziraat Bankası'nın esnaf kredisine uyguladığı faiz oranı ile geri ödeme vadeleri şu şekildedir:
Ziraat Bankası esnaf kredisi için uygulanan faiz oranı %1.85'dir.
Ziraat Bankası esnaf kredisi için belirlenen geri ödeme süresi en fazla 60 ay olarak belirlenmiştir.
Ziraat Bankası esnaf kredisi için belirlenen en üst limit tutarı 25.000 TL'dir.
Ziraat bankası esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Ziraat Bankası esnaf kredisi başvurusu için size yakın olan herhangi bir Ziraat Bankası şubesine şahsen başvuru yapılmalıdır. Şubeye yapılan başvuru esnasında esnafın bağlı olduğu oda ya da borsa tarafından verilmiş üyelik belgesi de bulunmalıdır.
Ziraat bankası esnaf kredisi için istenen evraklar nelerdir?
Ziraat Bankası esnaf kredisi alırken gereken evraklar şunlardır:
Başvuru sahibi/ sahiplerine ait nüfus cüzdanı fotokopisi,
İmza sirküleri,
Güncel vergi levhası,
Oda kayıt belgesi,
Ticaret sicil gazetesi,
En son iki yıla ait gelir tablosu,
Eğer varsa şirket sahibi ya da şirket ve ortaklar adına kayıtlı mal varlığı dökümüdür.
Özel koşullara bağlı olarak Ziraat Bankası şubesi farklı belgeler de isteyebilir.