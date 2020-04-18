Açık büfe tarih olacak

Turizm dünyasının temsilcileri, salgın sonrası turistlerin açık büfeleri tercih etmeyeceği görüşünde. Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, "Onlarca, hatta yüzlerce turistin sıraya girdiği açık büfeler artık tercih edilmeyecek. Bir öğün açık büfenin ortalama maliyeti 15 bin lira. Yarıya yakını israf oluyor. Ciddi bir israf bitecek" dedi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de "Açık büfenin tercih edilmeyeceğini düşünüyorum. Her şey dahil de değişimden payını alacaktır" diye konuştu.