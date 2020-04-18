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    • Ekonomi
    • 18.04.2020 Gazete
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    Açık büfe tarih olacak

    Turizm dünyasının temsilcileri, salgın sonrası lerin açık büfeleri tercih etmeyeceği görüşünde. Başkanı , "Onlarca, hatta yüzlerce turistin sıraya girdiği açık büfeler artık tercih edilmeyecek. Bir öğün açık büfenin ortalama maliyeti 15 bin lira. Yarıya yakını israf oluyor. Ciddi bir israf bitecek" dedi.

    Açık büfe tarih olacak
    Turizm dünyasının temsilcileri, salgın sonrası lerin açık büfeleri tercih etmeyeceği görüşünde. Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, "Onlarca, hatta yüzlerce turistin sıraya girdiği açık büfeler artık tercih edilmeyecek. Bir öğün açık büfenin ortalama maliyeti 15 bin lira. Yarıya yakını israf oluyor. Ciddi bir israf bitecek" dedi. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin de "Açık büfenin tercih edilmeyeceğini düşünüyorum. Her şey dahil de değişimden payını alacaktır" diye konuştu.
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