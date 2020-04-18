2.3 milyon haneye 1.000’er TL nakdi destek! Ödemeler haftaya başlıyor...







Selçuk, şöyle konuştu:



232 BİN BAŞVURU

✖ Faz 2'de kriterleri tespit ettik. Umuyoruz ki haftaya 2.3 milyon haneye yardımı ulaştıracağız.



✖ 232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi yaptıktan sonra uygunluğa bakacağız. Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak.



✖ Yapmak istediğimiz çalışanı korumak. Bunu iş akdi içerisinde yapmak istiyoruz. Fesih yasağı, tarafları ve istihdamı korumak için oluşturduğumuz bir sistem.