2.3 milyon haneye 1.000’er TL nakdi destek! Ödemeler haftaya başlıyor...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Coronavirüs önlemleri kapsamında ekonomik destek programlarının kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Haftaya 2.3 milyon haneye de yardımlar ulaşacak, toplamda 4.5 milyon haneye ulaşmış olacağız. Faz 3 için internetten başvuru alacağız. e-Devlet'te form dolduracaklar, bizim tespit edemediklerimize bu şekilde ulaşacağız" dedi.
Selçuk, şöyle konuştu:
232 BİN BAŞVURU
✖ Faz 2'de kriterleri tespit ettik. Umuyoruz ki haftaya 2.3 milyon haneye yardımı ulaştıracağız.
✖ 232 bin firma kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Ödemeyi yaptıktan sonra uygunluğa bakacağız. Hatalı başvuruların sorumluluğu çalışanda olmayacak.
✖ Yapmak istediğimiz çalışanı korumak. Bunu iş akdi içerisinde yapmak istiyoruz. Fesih yasağı, tarafları ve istihdamı korumak için oluşturduğumuz bir sistem.
İHTİYACI OLANA 352 MİLYON TL
Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Covid-19'dan etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılmak üzere sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak göndereceklerini açıkladı.
Vakıflara ek 2 periyodik pay daha gönderileceğini belirten Selçuk, böylece 352 milyon 880 bin 238 lira tutarındaki kaynağın vakıflara aktarılacağını bildirdi.
Selçuk, aktarılacak kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde yanıt verebileceklerini ifade etti.