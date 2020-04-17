Sanayicilere 2 yeni kolaylık

sanayiciler için yeni kolaylıklar sağladı. Uygulanacak ilk tedbir kapsamında, Covid-19 salgını nedeniyle e-Devlet üzerinden mücbir sebep bildiren sanayicilere destek olunacak. Yıllık işletme cetvelini Nisan sonuna kadar yetiştiremeyenlere, başvurmaları halinde 4 aya kadar ek süre verilecek. Erteleme talepleri, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayicilere, 2 yılda bir yaptırmaları gereken vize uygulamasında da kolaylık getirildi. Vizeleri 1 Mart-30 Haziran döneminde dolacak sanayiciler için ek süre, 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.