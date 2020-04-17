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    • Ekonomi
    • 17.04.2020 Gazete
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    Sanayicilere 2 yeni kolaylık

    , sanayiciler için yeni kolaylıklar sağladı. Uygulanacak ilk tedbir kapsamında, Covid-19 salgını nedeniyle e-Devlet üzerinden mücbir sebep bildiren sanayicilere destek olunacak.

    Sanayicilere 2 yeni kolaylık
    Sanayi Bakanlığı, sanayiciler için yeni kolaylıklar sağladı. Uygulanacak ilk tedbir kapsamında, Covid-19 salgını nedeniyle e-Devlet üzerinden mücbir sebep bildiren sanayicilere destek olunacak. Yıllık işletme cetvelini Nisan sonuna kadar yetiştiremeyenlere, başvurmaları halinde 4 aya kadar ek süre verilecek. Erteleme talepleri, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Elektrik tarifelerinde sanayi aboneliğinden yararlanan sanayicilere, 2 yılda bir yaptırmaları gereken vize uygulamasında da kolaylık getirildi. Vizeleri 1 Mart-30 Haziran döneminde dolacak sanayiciler için ek süre, 30 gün yerine 90 gün olarak uygulanacak.
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