A101, Şok, Bim, Migros, Metro ve Carrefour gibi marketler de Ramazan için hazırlanıyor. Erzak paketleri İndirimli olarak koli şeklinde satışa çıkacak. İşte tüm marketlerin 2020 Ramazan erzak paketi fiyatları ve içerikleri...11 ayın sultanı olarak ifade edilen Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte marketler Ramazan kolilerini hazırladılar. Carrefour, Migros, BİM, ŞOK, A101 Ramazan erzak paketi merak ediliyor. Marketlerin Ramazan paketleri 2020 ne kadar? CarrefourSa Ramazan ayı için 4 adet Ramazan kolisi hazırladı. CarrefourSa Ramazan kolileri klasik, süper, lüks ve mega olarak isimlendirildi. Kolilerin fiyatları ise 49,90 TL ile 149,90 TL arasında değişiyor.