Konut satışında 8 yılın zirvesi

Kredi faizlerindeki indirimler, konut satışlarında rekorları da beraberinde getirdi. İlk 3 ayda satılan 341 bin 38 konut, son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, konut satışında Ocak ve Şubat'ın mükemmel geçtiğini ve bu durumun 10 Mart'a kadar sürdüğünü belirterek, "10 Mart'tan sonra insanlar yavaş yavaş evlerine çekildi ve satışlar zayıfladı. Coronavirüs çıkmasaydı ve satışlar Mart'ta da devam etseydi, ilk çeyrek konut satış rakamlarını daha yüksek görebilirdik" dedi.