Bankaların vadeli mevduat faiz oranları 2020 yılı Nisan ayında artışı sürdürdü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank mevduat faiz oranları gerilerken özel bankalar faizleri yükseltti! En yüksek faiz veren banka 2020 Nisan ayında yüzde 12.10 brüt vadeli hesap faizi sunuyor. En yüksek mevduat faizi hangi bankada? Bankaların 32 günlük vadeli hesap faizleri nedir? Aylık ne kadar faiz getirisi alırım? 2020 yılı Nisan ayı içerisinde yüzde 12.10 faiz oranı ile en yüksek faizi Burgan Bank veriyor. 250 Bin TL'ye kadar olan mevduatlar için banka yüzde 12.10 brüt faiz oranı ile tasarruf sahiplerine en çok faizi veren banka oluyor. Bahsi geçen en çok faiz getirisinden ise yüzde 15 stopaj kesintisi uygulanacağı unutulmamalıdır.
NİSAN AYINDA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKA HANGİSİ?
2020 yılı Nisan ayı içerisinde yüzde 12.10 faiz oranı ile en yüksek faizi Burgan Bank veriyor. 250 Bin TL'ye kadar olan mevduatlar için banka yüzde 12.10 brüt faiz oranı ile tasarruf sahiplerine en çok faizi veren banka oluyor. Bahsi geçen en çok faiz getirisinden ise yüzde 15 stopaj kesintisi uygulanacağı unutulmamalıdır.
Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı 10 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 11 baz puan artarak %9.38 olurken dolar mevduat faizi 10 baz puan yükselişle %1.15 ve Euro mevduat faizi 3 baz puan artışla %0.20 oldu.
TL bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise aynı haftada bir önceki haftaya göre 114 baz puan düşüşle %11.26 oldu. TL bazlı konut kredi faizleri 11 baz puan yükselişle %11.79; taşıt kredi faizleri 87 baz puan artışla %14.34 ve ihtiyaç kredi faizleri 35 baz puan azalışla %15.75 oldu.
Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 13 baz puan artışla %3.38 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı ise 16 baz puan azalışla %2.14 oldu.
2020 NİSAN AYI BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI KAÇ OLDU?
* Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* HSBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* Odeabank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
* ICBC 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
* Anadolubank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.70
* Aktif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.65
* Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.40
* TEB 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.25
* Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 12.10
* Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 12.00
* Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
* Denizbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.25
* Halkbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.25
* Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
* İş Bankası 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.85
* Akbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 9.00
* Garanti BBVA 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* Yapı Kredi 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.00
* QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.10
* Enpara 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 10.50
* ING 32 günlük vadeli mevduat faizi yüzde 11.00
Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?
Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.
Mevduat Faiz Oranları
Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Mevduat faiz oranlarını Hangikredi.com'un Yatırım sayfasından inceleyebilir, dilediğiniz tutar için hesaplama yaparak kazancınızın ne kadar olacağını öğrenebilirsiniz.
Vade Çeşitleri
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
Vadeli mevduatta stopaj kesintisi
Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır. Buna kazancınız üzerinden verdiğiniz gelir vergisi diyebiliriz. Kesilen bu stopaj devlete ödenmektedir. Stopaj oranı vadeye göre değişiklik göstermektedir. Vade uzadıkça stopaj oranı düşmektedir.