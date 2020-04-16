4D'li taşeron işçiler için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda güzel haberler bekleniyor. Bazı ücretler ve rakamlar söylenmeye başladı. Tayin hakkı ve zam oranı ile ilgili önemli gelişmeler taşeron işçileri bekliyor. Gündemden düşmeyen taleplerden biri de taşeronun terfisine ilişkin çalışmaydı. Geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan düzenleme ile birlikte 1 milyondan fazla taşeron işçisinin çalışma şartları, süreleri ve pozisyonları hakkında iyileştirmeye gidilmişti. Bu noktada işçiler kadro almış iken hali hazırdaki öğrenim durumunu iyileştirmesi durumunda ise yeni pozisyona geçebilecek ve bu geçişe bağlı olarak da maaş artışı olacak. Ele alınacak bu konuları ve muhtemel zam oranları takvim.com.tr'de
DÜZENLEME YAPILMIŞTI
Gündemden düşmeyen taleplerden biri de taşeronun terfisine ilişkin çalışmaydı. Geçtiğimiz aylarda uygulamaya konulan düzenleme ile birlikte 1 milyondan fazla taşeron işçisinin çalışma şartları, süreleri ve pozisyonları hakkında iyileştirmeye gidilmişti.
Bu noktada işçiler kadro almış iken hali hazırdaki öğrenim durumunu iyileştirmesi durumunda ise yeni pozisyona geçebilecek ve bu geçişe bağlı olarak da maaş artışı olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında ilgili çalışma başlatılmış olup özellikle ilerleyen günlerde çalışmanın detaylarına ilişkin bilgilerin de açıklanması bekleniyor.
TAŞERON İŞÇİLER İÇİN 4 ORAN MÜJDESİ GELDİ Mİ?
Ülke genelinde corona virüsle mücadele için çalışmalar kapsamında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Önceki gün yayımlanan genelgede 60 yaşından büyük kamu personelleri, engelli va hamile personellerin idari izinli sayılacağına yer verildi.
İŞÇİLERİN DURUMU NE OLACAK?
Cumhurbaşkanlığı tarafından ve Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerde personeller ve işçiler arasında bir ayrım yapılmadı.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından yayımlanan genelgede, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler (takvim.com.tr) hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezevantajlı grupların, (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları," ifadelerine yer verildi.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERİN YAKLAŞIK MAAŞ ZAM ORANLARI
Bu rakamlar ise şunlar;
* Yüzde 15 Zam: 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı
* Yüzde 17.5 Zam: Asgari ücret maaş zam oranı artı refah payı
* Yüzde 12 Zam: 2020 enflasyon oranı beklentisi artı yüzde 4 refah payı
4/D'Lİ İÇİN İKRAMİYE VE EK ÖDEME DÜZENLEMESİ
Kamu kurumlarında çalışan işçilere tediye
(takvim.com.tr) ikramiyesi dışında yapılan ödemelerin tutarlarında zam bekleniyor. Öyle ki bu konuda 75 TL bayram ikramiyesi alan işçiler, 100 TL veya biraz daha üzerinde eğitim desteği alıyorlar. Bu iki ödeme konusunda da zam yapılması bekleniyor.
TAŞERON İÇİN KARAR ÇIKTI
Yüzdelik dilim mağduru olan binlerce taşeron işçiyi ilgilendiren karar mahkeme tarafından verildi. Taşeron işçiler tarafından açılan yüzdelik dilim davasında işçiler haklı bulunup geçmişe dönük yüzdelik fark ödemesi yapılması kararı verilmişti.
MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK
Emsal kararın tüm taşeronları kapsaması için hükümet olumlu karar verirse taşeron işçilerin maaşları yeniden hesaplanacak. Haziran ayında yapılacak görüşmelerin ikincisinde ise taşeron işçilere zam yapılıp yapılmayacağı masaya yatırılacak. Yüzde 4 zam alan taşeronlar hükümet ile yapılan görüşmelerde bu oranın yükseltilmesini talep edecek.ü
İLK İLAVE TEDİYE OCAK AYINDA VERİLDİ
2020 yılının ilk ilave tediye ödemesi (takvim.com.tr) 31 Ocak 2020 günü işçilerin hesaplarına yatmıştı. 13 günlük ilk taksit ödemesini alan işçiler , ikinci ilave tediye taksit ödemesinin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı.
Ocak ayında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ikinci ilave tediye ödemesinin 22 Mayıs 2020 günü hesaplara yatacağına yer verildi.
İKİNCİ ÖDEME RAMAZAN BAYRAMI'NDAN İKİ GÜN ÖNCE
2020 yılı Ramazan ayı (Oruç ayı) 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. 23 Mayıs günü Ramazan Bayramı Arefesi olacak.
24 Mayıs 2020 Pazar günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.
İşçilere ilave tediye ödemesi ise 22 Mayıs 2020 Cuma günü Ramazan Bayramı'ndan iki gün önce ödenecek. Bayram öncesi yapılacak ilave tediye ödemeleri, işçilerin bayram masraflarını hafifletecek.
İLAVE TEDİYE ALAMAYAN İŞÇİLER TEPKİLİ
Kadroya geçen ancak belediye şirketleri bünyesinde çalıştıkları için ilave tediye ödemesi alamayan işçiler bu haftan faydalanmak istiyor.
TEDİYE NE KADAR?
2020 yılı ilave tediye ödemeleri şu şekilde:
2.943 TL 913 TL (Asgari ücret)
3.060 TL 940 TL (Asgari ücret + Yüzde 4 TİS zammı)
3.500 TL 1.084 TL
4.000 TL 1.239 TL
4.500 TL 1.394 TL
5.000 TL 1.548 TL
TEDİYE KELİME ANLAMI
Tediyenin TDS sözlüğündeki kelime anlamına bakacak olursak: Para ile yapılan yardım.
HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
HANGİ KURUMLARDA ÇALIŞANLARA TEDİYE ÖDEMESİ YAPILIR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:
Genel ve katma bütçeli kurumlar,
Özel bütçeli idareler,
Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,
Kamu iktisadi teşekkülleri,
Belediye ve özel idareler "hizmet akdi" ile çalışan işçiler.
TAŞERON İŞÇİ NEDİR?
Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.
Kadrolu işçiden en önemli farkı, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, fakat taşeron işçisinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.
Taşeron veya tali işveren; alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimlerle de anılan, birçok durumda bir işi veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir. Taşeronluk sistemi, uzmanlık gerektirmeyen işlerin yapımının başka bir firma tarafından üstlenmesini de ifade eder.
Kamu kurumları, yapmakla yükümlü oldukları hizmetlerini yerine getirmek için insan gücünden faydalanırlar. Taşeron firma sisteminde bir işveren, mal veya hizmetlerini başka bir firmaya yaptırır. Böylelikle işletmeler, kendilerinin yapacağı iş ve hizmeti, aynı işi yapan başka işverenlere yaptırır. Bu hizmeti yürüten firmalara da taşeron firma adı verilir.
İşveren giderlerinin daha az maliyetli olması için genelde işler taşeron firmalara verilir. Asıl işverenler, kıdem tazminatı gibi işçi haklarından muaf olmak için de taşeronlarla çalışmayı tercih eder.
Taşeronluk en fazla inşaat sektöründe yaygındır; inşaatçılar genellikle sıhhi tesisat, elektrik işleri, boyama ve diğer görevleri taşeronlara devreder. Kurumlar asıl işlerini yürütürken, taşeronlara devredilen yemek hizmetleri, makam şoförlüğü, güvenlik faaliyetleri ve genel temizlik faaliyetleri gibi yardımcı işler de asıl işin yapılması / üretilmesi için önemli rol oynar.
Son zamanlarda taşeron terimi daha genel bir anlamda sözleşmeli yapılan her türlü işe atıfta bulunmak için kullanılmaya başlanmıştır.
Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörleri buna örnektir.