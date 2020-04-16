Borel dezenfektan fiyatı kaç para? Borel dezenfektan satışa çıktı mı? Bakan açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL için düzenlenen "Tanıtım Töreni"ne katıldı. Türkiye'in yerli dezenfektanı Borel hakkında önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Borel eli nemlendiriyor, Dermatojik sorunlara yol açmıyor. Borel bugünden itibaren satışa sunulacak." dedi. Borel açıklamasından sonra vatandaşlar Borel dezenfektanın fiyatını merak etmeye başladı. Peki Borel dezenfektan nedir, Borel dezenfektanın içinde neler var Yerli ve milli borel dezenfektan ne zaman çıkacak?
BOREL NEDİR?
Borel, bordan üretilen yerli el dezenfektanıdır.
Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.
Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.
BOREL EL DEZENFEKTANI FİYATI NE KADAR OLACAK?
Henüz el dezenfektanının fiyatı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.
BOREL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor.
Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.
BAKAN DÖNMEZ'DEN BOREL DEZENFEKTAN AÇIKLAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bordan üretilen yerli dezenfektan BOREL için düzenlenen "Tanıtım Töreni"ne katıldı.
Bakan Dönmez'in konuşması şöyle:
-Koronavirüsle mücadele önce ellerle başlıyor.
-Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu.
-Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik.
-Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak.
-Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor.
-100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak.
-Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor katkılı yerli ve milli el dezenfektanı BOREL'i tanıttı.
Dönmez BOREL'in farklı satış noktalarında bugünden itibaren satışa sunulacağını söyledi. BOREL'in cilde zarar vermediğinin altını çizen Dönmez, "BOREL'in içeriğinde bulunan bor, etil alkol, gliserin, aloe vera, çay ağacı yağı ve lavanta elleri nemlendiriyor ve dermatolojik problemlere neden olmuyor" dedi. Dönmez ilk parti üretimin salgınla mücadelede sahada olan kahramanlara gönderileceğini söyledi. Dönmez daha sonra BOREL ürünü yüklü 4 kamyonu uğurladı.
EL TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?
Eller en az 20 saniye boyunca sabun veya suyla yıkanmalıdır. Sabunun elin her yerine temas etmesi için el yıkamaya başlamadan önce suyla ellerin ıslatılması ve sıvı sabun kullanılması gerekmektedir. Sabun veya suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. Nemli ortamlarda mikroorganizmalar daha hızlı çoğaldığı için eller yıkandıktan sonra mutlaka kağıt havlu ile kurulanması gerekir.
EL DEZENFEKTANI NASIL YAPILIR?
Ellerde gözle görülebilen bir kirlenme varsa 20 saniye boyunca bol su ve sabunla eller yıkanmalıdır. El yıkanmasına en fazla kirlenen tırnaklar ve baş parmak bölgesinden başlanmalıdır. Ellerinizde gözle görülebilen bir kirlenme yok ise su ve sabun yerine alkol bazlı el antiseptiği ile hijyen sağlanabilir.