TAŞERON İŞÇİ NEDİR?

Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.

Kadrolu işçiden en önemli farkı, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, fakat taşeron işçisinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.

Taşeron veya tali işveren; alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimlerle de anılan, birçok durumda bir işi veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir. Taşeronluk sistemi, uzmanlık gerektirmeyen işlerin yapımının başka bir firma tarafından üstlenmesini de ifade eder.

Kamu kurumları, yapmakla yükümlü oldukları hizmetlerini yerine getirmek için insan gücünden faydalanırlar. Taşeron firma sisteminde bir işveren, mal veya hizmetlerini başka bir firmaya yaptırır. Böylelikle işletmeler, kendilerinin yapacağı iş ve hizmeti, aynı işi yapan başka işverenlere yaptırır. Bu hizmeti yürüten firmalara da taşeron firma adı verilir.

İşveren giderlerinin daha az maliyetli olması için genelde işler taşeron firmalara verilir. Asıl işverenler, kıdem tazminatı gibi işçi haklarından muaf olmak için de taşeronlarla çalışmayı tercih eder.

Taşeronluk en fazla inşaat sektöründe yaygındır; inşaatçılar genellikle sıhhi tesisat, elektrik işleri, boyama ve diğer görevleri taşeronlara devreder. Kurumlar asıl işlerini yürütürken, taşeronlara devredilen yemek hizmetleri, makam şoförlüğü, güvenlik faaliyetleri ve genel temizlik faaliyetleri gibi yardımcı işler de asıl işin yapılması / üretilmesi için önemli rol oynar.

Son zamanlarda taşeron terimi daha genel bir anlamda sözleşmeli yapılan her türlü işe atıfta bulunmak için kullanılmaya başlanmıştır.

Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörleri buna örnektir.