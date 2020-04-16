ECZANELERDEN MASKE NASIL ALINIR?

Maske almak için Sağlık Bakanlığı tarafından telefonunuza gönderilen bir koda sahip olmanız gerekiyor. Bu kod olmadan maske alamazsınız. Bazı vatandaşlara kod gönderilirken, bazılarına ise kod gönderilmedi. Kod gönderilmeyen kişilere birkaç gün içerisinde SMS gönderilmesi bekleniyor. Maske kodu E-Devlet üzerinden sorgulanamıyor.

MASKELER NASIL ALINACAK?

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Sarıalioğlu, şu bilgileri verdi:

"Sağlık Bakanlığı, 3 büyük dağıtım kanalımıza sevkiyatı tamamlamak üzere. İstanbul Ecza Koop. Selçuk Ecza ve Allians Ecza'ya sevkiyat tamamlanır tamamlanmaz 2.5 milyon maske dağıtılacak. Bu üç depoya sevkiyat tamamlandıktan sonra Sağlık Bakanlığı 20-65 yaş arası vatandaşın telefonlarına bir kod numarası gönderecek. Vatandaşlar da bu kod numarası ve TC kimlik numaralarıyla herhangi bir eczaneden ücretsiz maskelerini alabilecek. Bugünden itibaren eczanelerden vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı başlayacak. 10 gün için kişi başı 5 maske. Bu maskeler günlük, normal cerrahi maskeler.