Bireysel ihtiyaç destek kredisi ne zaman ödenecek sorusunun yanıtı şu sıralar başvuru yapanların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından sunulan temel ihtiyaç kredisinin şartı hanehalkı gelirinin aylık 5 bin lira ve altında olması.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulaması başlatılmıştı. Başvuru şartlarından en önemlisi ise hane halkı gelirinin 5 bin TL'nin altında olmasıydı. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi ödeme tarihi açıklandı mı?