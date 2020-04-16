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    • Ekonomi
    • 16.04.2020 13:16
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    • 16.04.2020 13:16
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    katalog 17 Nisan – kataloğu indirimli ürünler listesi!

    17 Nisan katalog vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. i yoğun ilgi görüyor. Her Cuma günü satışa çıkan indirimli ürünler ile tanıtılıyor. Peki, 17 Nisan Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Bu hafta; SONY 50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon ve Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu, PUBG oyun konsolu gibi ürünleri bulabilirsiniz. İşte, haftanın indirimli BİM aktüel ürünler listesi!

    BİM aktüel katalog 17 Nisan Cuma!

    BİM aktüel katalog 17 Nisan Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! BİM aktüel bu hafta hesaplı ve indirimli ürünleriyle dikkat çekiyor. BİM marketlerinde Cuma günleri birbirinden çeşitli ürünler satışa çıkıyor. Elektronikten teknolojiye, bakım ürünlerinden hobiye birçok farklı yelpazede ürün satışta oluyor. 17 Nisan BİM aktüel katalog da şimdiden araştırılıyor. Haberimizden BİM aktüel ürünler kataloğu 17 Nisan ürünlerinin fiyat bilgilerini öğrenebilirsiniz. İşte, BİM'de bu hafta!

    BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    50'' Full HD Smart Uydu Alıcılı Televizyon

    • X-Reality PRO işlemci
    • Clear Audio + Entegre HD Uydu Alıcısı
    • Motionflow XR 400Hz Bass Reflex Speakers

    Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu

    • Ram: 6 GB
    • Süper Hızlı Şarj: 25 W

    Haberler Ekonomi BİM aktüel katalog 17 Nisan – BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler listesi!
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