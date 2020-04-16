24 ay boyunca ayda 239 TL alabilirsiniz! Kimse farkında değil ve bilmiyor... İşte şartları!

HASTA BEZİ YARDIMI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Maddi durumu iyi olmayan hastaların bez ihtiyacı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır. Bebek bez yardımından farklı olarak, hasta bezi yardımı nakit olarak yapılmaz. Hasta olan kişiler için 2 ayda maksimum 240 bez verilir. Hasta bezi yardımı şartları SGK tarafından belirlenmiştir:

Kişilerin hastalık durumlarının uzman doktor tarafından verilen rapor ile tescil edilmiş olması gerekir. Sağlık raporu için vatandaşlar, yetkilendirilmiş devlet hastanelerini tercih etmelidir.

Uzman hekim tarafından raporda hastalık açık bir şekilde belirtilmelidir.

Hastanın aylık olarak kaç adet beze ihtiyacı olduğunu gösteren reçete açık ve anlaşır bir şekilde doldurulmalıdır.