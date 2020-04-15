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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 Gazete
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    Zenginler 2021 planı yapıyor

    Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs özellikle firmalarını ve havayolu işletmelerini fazlasıyla etkiledi. Bu yıl turizm hareketleri dururken, 'de de 5 yıldızlı oteller fiyatlarını neredeyse yarı yarıya indirmiş durumda.

    Zenginler 2021 planı yapıyor
    Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs özellikle firmalarını ve havayolu işletmelerini fazlasıyla etkiledi. Bu yıl turizm hareketleri dururken, 'de de 5 yıldızlı oteller fiyatlarını neredeyse yarı yarıya indirmiş durumda. Sektör temsilcileri ise bu yıl iç turizmde Ramazan Bayramı ile bir hareketlenme olabileceğini ifade ediyor. Global Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, gemi turları için şimdiden taleplerin arttığını, 2021 için bile rezervasyon yapıldığını söyledi. Şahsi tahmininin ilk yolcu gemisinin seyrinin bu yılın Temmuz ayı gibi görülebileceği şeklinde olduğunu belirten Kutman, 2021 taleplerinin 2019'un üzerinde olduğunu, bu yıl taleplerini erteleyenlerin ve yeni müşterilerin 2021 için bir talep oluşturacağını kaydetti.
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