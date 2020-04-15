Zenginler 2021 planı yapıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs özellikle turizm firmalarını ve havayolu işletmelerini fazlasıyla etkiledi. Bu yıl turizm hareketleri dururken, Türkiye'de de 5 yıldızlı oteller fiyatlarını neredeyse yarı yarıya indirmiş durumda. Sektör temsilcileri ise bu yıl iç turizmde Ramazan Bayramı ile bir hareketlenme olabileceğini ifade ediyor. Global Liman İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, gemi turları için şimdiden taleplerin arttığını, 2021 için bile rezervasyon yapıldığını söyledi. Şahsi tahmininin ilk yolcu gemisinin seyrinin bu yılın Temmuz ayı gibi görülebileceği şeklinde olduğunu belirten Kutman, 2021 taleplerinin 2019'un üzerinde olduğunu, bu yıl taleplerini erteleyenlerin ve yeni müşterilerin 2021 için bir talep oluşturacağını kaydetti.