BAKANLIKTAN '14 GÜN' PAYLAŞIMI

Koronavirüse karşı "14 gün kuralı"nı uygularken evde dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin bilgilendirmede bulunan Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından son 14 gün içerisinde yeni koronavirüs hastalığı görülen ülkelerden gelenlerin, öksürük, ateş, solunum sıkıntısı problemi yaşaması durumunda 14 gün boyunca evden çıkmamasını istedi.

''Evden çıkmak durumunda kalmanız durumunda mutlaka maske takın ve mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmayın'' denilirken, evde yapılması gerekenler ise şöyle:

"Mümkünse ayrı bir odada kalın. Ziyaretçi kabul etmeyin. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Odanızı sık sık havalandırın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Sık sık el hijyeni sağlayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."