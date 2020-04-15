Öğrencilere sertifikalı eğitim

öğrencilere evdegeçirdikleri zaman diliminde uzaktaneğitim aracılığıyla uluslararasısertifikalarına sahip olma imkanısunulması için gerekli altyapıçalışmalarının tamamlandığınıaçıkladı.ile işbirliği yapılarak hayata geçirilenuluslararası sertifikalı programlarşöyle:● Python Eğitimi● Google Dijital Atölye● Herkes Kod Yazabilir SwiftPlaygrounds● Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir.