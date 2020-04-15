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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 Gazete
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    Öğrencilere sertifikalı eğitim

    , öğrencilere evde geçirdikleri zaman diliminde aracılığıyla uluslararası sertifikalarına sahip olma imkanı sunulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

    Öğrencilere sertifikalı eğitim
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere evde geçirdikleri zaman diliminde uzaktan eğitim aracılığıyla uluslararası sertifikalarına sahip olma imkanı sunulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Cisco, Apple ve Google ile işbirliği yapılarak hayata geçirilen uluslararası sertifikalı programlar şöyle:
    ● Python Eğitimi
    ● Google Dijital Atölye
    ● Herkes Kod Yazabilir Swift Playgrounds
    ● Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir.
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