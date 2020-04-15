Öğrencilere sertifikalı eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere evde geçirdikleri zaman diliminde uzaktan eğitim aracılığıyla uluslararası sertifikalarına sahip olma imkanı sunulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Cisco, Apple ve Google ile işbirliği yapılarak hayata geçirilen uluslararası sertifikalı programlar şöyle:
● Python Eğitimi
● Google Dijital Atölye
● Herkes Kod Yazabilir Swift Playgrounds
● Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir.
● Python Eğitimi
● Google Dijital Atölye
● Herkes Kod Yazabilir Swift Playgrounds
● Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir.