Mükellefe 4 koldan destek

Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Covid- 19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri anlattı:
● GELİR vergisi ve KDV beyannamelerini Nisan sonuna erteledik. Salgından en çok etkilenen mükellefler için mücbir sebep hali ilan ederek, Nisan, Mayıs ve Haziran'a ilişkin muhtasar ve KDV beyanlarını 6'şar ay erteledik.
● SİSTEMDE kayıtlı ana meslek kodunun farklı olması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değil gibi görünenlerin kayıt düzeltme imkanı var.
● ERTELEMELERDE faiz ve komisyon uygulanmayacak, ekstra maliyet olmayacak.
● TÜM icra takipleri durduruldu.
● BORÇLARINI ödemede zorlananlar taksit isteyebilecek.
● GELİR vergisi ve KDV beyannamelerini Nisan sonuna erteledik. Salgından en çok etkilenen mükellefler için mücbir sebep hali ilan ederek, Nisan, Mayıs ve Haziran'a ilişkin muhtasar ve KDV beyanlarını 6'şar ay erteledik.
● SİSTEMDE kayıtlı ana meslek kodunun farklı olması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değil gibi görünenlerin kayıt düzeltme imkanı var.
● ERTELEMELERDE faiz ve komisyon uygulanmayacak, ekstra maliyet olmayacak.
● TÜM icra takipleri durduruldu.
● BORÇLARINI ödemede zorlananlar taksit isteyebilecek.