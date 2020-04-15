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    • Ekonomi
    • 15.04.2020 Gazete
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    Mükellefe 4 koldan destek

    Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, süreç için gereken her adımın atıldığını belirterek, ekledi: Vergi ertelemelerimizde , komisyon yok. İcra takibi yapılmıyor, zorlanan mükellef taksit talebinde bulunabilir.

    Mükellefe 4 koldan destek
    Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Covid- 19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri anlattı:
    GELİR vergisi ve beyannamelerini Nisan sonuna erteledik. Salgından en çok etkilenen mükellefler için mücbir sebep hali ilan ederek, Nisan, Mayıs ve Haziran'a ilişkin muhtasar ve KDV beyanlarını 6'şar ay erteledik.
    SİSTEMDE kayıtlı ana meslek kodunun farklı olması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değil gibi görünenlerin kayıt düzeltme imkanı var.
    ERTELEMELERDE ve komisyon uygulanmayacak, ekstra maliyet olmayacak.
    TÜM icra takipleri durduruldu.
    BORÇLARINI ödemede zorlananlar taksit isteyebilecek.
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