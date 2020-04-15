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    • 15.04.2020 21:43
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    ne kadar? Yeni nelerdir? Apple yeni ürünlerini tanıttı!

    ABD merkezli teknoloji devi Apple yeni ürünlerini tanıttı. Apple uzun bir zamandır heyecanla beklenen yeni telefonu 'nin tanıtımını yaptı. Yeni iPhone SE modelinin tanıtılmasıyla birlikte vatandaşlar yeni hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda özellikle şu saatlerde yeni iPhone SE fiyatı ne kadar sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, nelerdir? İşte merak edilenler...

    Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar?

    Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar? Apple bir süredir merakla beklenen iPhone SE 256 GB, iPhone SE 128 GB ve iPhone SE 64 GB modellerini tanıttı. Dünyaca ünlü teknoloji firmasının yeni ürünlerini tanıtmasıyla birlikte iPhone SE fiyatı, özellikleri ve tüm detaylar merak edilmeye başlandı. Özellikle teknoloji meraklıları iPhone SE özellikleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor.

    iPHONE SE TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

    iPhone SE 256 GB: 6.599,00 TL

    iPhone SE 128 GB: 5.749,00 TL

    iPhone SE 64 GB: 5.299,00 TL

    IPHONE SE 2020 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

    Ekran: 4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit
    İşlemci: Apple A13 Bionic
    RAM: Açıklanmadı
    Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
    Arka Kamera: 12 MP, f/1,8
    Ön Kamera: 7 MP, f/2,2
    Batarya: Açıklanmadı
    Bağlantı: 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
    İşletim Sistemi: iOS 13
    Renkler: Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED
    Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm
    Ağırlık: 148 gram

    EKRAN

    Retina HD ekran
    IPS teknolojisine sahip 4.7 inç (diyagonal) geniş ekran LCD Multi-Touch
    326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük
    1400:1 kontrast oranı (tipik)
    True Tone ekran
    Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
    Haptic Touch
    625 nit maksimum parlaklık (tipik)
    Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
    Ekran Yakınlaştırma
    Ulaşılabilirlik

    ÇİP

    A13 Bionic çip
    Üçüncü nesil Neural Engine
    Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık3
    60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik)

    KAMERA

    12 MP Geniş kamera
    ƒ/1.8 diyafram
    5 kata kadar dijital zoom
    Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu
    Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
    Optik görüntü stabilizasyonu
    Altı bileşenli lens
    Yavaş Senkron özelliğine sahip LED True Tone Flash
    Panorama (63 megapiksele kadar)
    Safir kristal lens kapağı
    Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
    Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
    Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
    Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
    Otomatik görüntü stabilizasyonu
    Seri çekim modu
    Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
    Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
    Video Kaydı
    Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
    Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
    Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
    Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için
    genişletilmiş dinamik aralık
    Videolar için optik görüntü stabilizasyonu
    3 kata kadar dijital zoom
    LED True Tone Flash
    QuickTake video
    Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
    Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
    Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
    Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
    4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
    Videoyu oynatırken yakınlaştırma
    Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
    Stereo kayıt
    Ön Kamera
    7 MP Kamera
    ƒ/2.2 diyafram
    Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu
    Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
    Saniyede 30 kare 1080p HD video kaydı
    Retina Flash
    QuickTake video
    Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
    Fotoğraflar için otomatik HDR
    Otomatik görüntü stabilizasyonu
    Seri çekim modu
    Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)

    Touch ID

    Ana Ekran düğmesinde yerleşik parmak izi sensörü

    CELLULAR VE WİRELESS

    Model A2296*

    FDD‑LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)
    TD‑LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
    UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
    GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)

    2x2 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit sınıfı LTE4
    2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6
    Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi
    Okuyucu modu özellikli NFC
    Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar

    KONUM

    Yerleşik GPS/GNSS
    Dijital pusula
    Wi-Fi
    Cellular
    iBeacon ile mikro lokasyon

    GÖRÜNTÜLÜ ARAMA

    Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden FaceTime görüntülü arama

    SESLİ ARAMA

    FaceTime sesli arama
    Voice over LTE (VoLTE)4
    Wi-Fi üzerinden arama4
    Ses Çalma
    Desteklenen ses biçimleri: AAC-LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
    Stereo ses çalma
    Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı

    VİDEO OYNATMA

    Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG
    Dolby Vision ve HDR10 içeriklerini destekler
    Apple TV'ye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı6
    Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p'ye kadar (adaptörler ayrı satılır)6

    SİRİ

    Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın
    Kilit Ekranı'nızda ve Mesajlar, Mail, QuickType gibi pek çok uygulamada akıllı öneriler alın
    "Hey Siri" özelliğiyle, aygıtınızı ellerinizi kullanmadan sadece sesinizle etkinleştirin
    Favori uygulamalarınızda kestirmeleri çalıştırmak için sesinizi kullanın
    Siri hakkında daha fazla bilgi edinin

    Ana Ekran/Touch ID Sensörü

    Ses yükseltme/azaltma

    Zil/Sessiz

    Yan düğme

    Yerleşik stereo hoparlör

    Lightning konnektörü

    Yerleşik mikrofon

    Yerleşik
    stereo hoparlör
    Yerleşik mikrofon

    GÜÇ VE PİL

    iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü

    Video oynatma:
    13 saate kadar
    Online video izleme:
    8 saate kadar
    Ses çalma:
    40 saate kadar
    Hızlı şarj özelliği:
    18 W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50'ye kadar şarj (adaptör ayrı satılır)
    Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
    Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır)
    USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme

    SENSÖRLER

    Touch ID parmak izi sensörü
    Barometre
    Üç eksenli jiroskop
    İvmeölçer
    Yakınlık sensörü
    Ortam ışığı sensörü
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