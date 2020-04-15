Yeni iPhone SE fiyatı ne kadar? Apple bir süredir merakla beklenen iPhone SE 256 GB, iPhone SE 128 GB ve iPhone SE 64 GB modellerini tanıttı. Dünyaca ünlü teknoloji firmasının yeni ürünlerini tanıtmasıyla birlikte iPhone SE fiyatı, özellikleri ve tüm detaylar merak edilmeye başlandı. Özellikle teknoloji meraklıları iPhone SE özellikleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor.
iPHONE SE TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?
iPhone SE 256 GB: 6.599,00 TL
iPhone SE 128 GB: 5.749,00 TL
iPhone SE 64 GB: 5.299,00 TL
IPHONE SE 2020 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Ekran: 4,7 inç Retina HD, 1334 x 750 çözünürlük, 326 ppi, 625 nit
İşlemci: Apple A13 Bionic
RAM: Açıklanmadı
Depolama: 64 GB / 128 GB / 256 GB
Arka Kamera: 12 MP, f/1,8
Ön Kamera: 7 MP, f/2,2
Batarya: Açıklanmadı
Bağlantı: 2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
İşletim Sistemi: iOS 13
Renkler: Beyaz, Siyah, (PRODUCT)RED
Boyutlar: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm
Ağırlık: 148 gram
EKRAN
Retina HD ekran
IPS teknolojisine sahip 4.7 inç (diyagonal) geniş ekran LCD Multi-Touch
326 ppi yoğunlukta 1334 x 750 piksel çözünürlük
1400:1 kontrast oranı (tipik)
True Tone ekran
Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
Haptic Touch
625 nit maksimum parlaklık (tipik)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Ekran Yakınlaştırma
Ulaşılabilirlik
ÇİP
A13 Bionic çip
Üçüncü nesil Neural Engine
Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık3
60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP67 derecesi (30 dakikaya kadar maksimum 1 metre derinlik)
KAMERA
12 MP Geniş kamera
ƒ/1.8 diyafram
5 kata kadar dijital zoom
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Optik görüntü stabilizasyonu
Altı bileşenli lens
Yavaş Senkron özelliğine sahip LED True Tone Flash
Panorama (63 megapiksele kadar)
Safir kristal lens kapağı
Focus Pixels özelliğine sahip otomatik netleme
Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG
Video Kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için
genişletilmiş dinamik aralık
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu
3 kata kadar dijital zoom
LED True Tone Flash
QuickTake video
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt
Ön Kamera
7 MP Kamera
ƒ/2.2 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi'ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Saniyede 30 kare 1080p HD video kaydı
Retina Flash
QuickTake video
Fotoğraflar ve Live Photo'lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Fotoğraflar için otomatik HDR
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Sinematik video stabilizasyonu (1080p ve 720p)
Touch ID
Ana Ekran düğmesinde yerleşik parmak izi sensörü
CELLULAR VE WİRELESS
Model A2296*
FDD‑LTE (Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66)
TD‑LTE (Bant 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48)
UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
2x2 MIMO ve LAA özelliklerine sahip Gigabit sınıfı LTE4
2x2 MIMO özellikli 802.11ax Wi-Fi 6
Bluetooth 5.0 wireless teknolojisi
Okuyucu modu özellikli NFC
Güç koruma özellikli Ekspres Kartlar
KONUM
Yerleşik GPS/GNSS
Dijital pusula
Wi-Fi
Cellular
iBeacon ile mikro lokasyon
GÖRÜNTÜLÜ ARAMA
Wi-Fi veya hücresel ağ üzerinden FaceTime görüntülü arama
SESLİ ARAMA
FaceTime sesli arama
Voice over LTE (VoLTE)4
Wi-Fi üzerinden arama4
Ses Çalma
Desteklenen ses biçimleri: AAC-LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Korumalı AAC, MP3, Lineer PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) ve Audible (2, 3, 4 biçimleri, Audible Enhanced Audio, AAX ve AAX+)
Stereo ses çalma
Kullanıcı tarafından yapılandırılabilen maksimum ses düzeyi sınırı
VİDEO OYNATMA
Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG
Dolby Vision ve HDR10 içeriklerini destekler
Apple TV'ye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı6
Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p'ye kadar (adaptörler ayrı satılır)6
SİRİ
Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın
Kilit Ekranı'nızda ve Mesajlar, Mail, QuickType gibi pek çok uygulamada akıllı öneriler alın
"Hey Siri" özelliğiyle, aygıtınızı ellerinizi kullanmadan sadece sesinizle etkinleştirin
Favori uygulamalarınızda kestirmeleri çalıştırmak için sesinizi kullanın
Siri hakkında daha fazla bilgi edinin
Ana Ekran/Touch ID Sensörü
Ses yükseltme/azaltma
Zil/Sessiz
Yan düğme
Yerleşik stereo hoparlör
Lightning konnektörü
Yerleşik mikrofon
Yerleşik
stereo hoparlör
Yerleşik mikrofon
GÜÇ VE PİL
iPhone 8 ile yaklaşık aynı pil ömrü
Video oynatma:
13 saate kadar
Online video izleme:
8 saate kadar
Ses çalma:
40 saate kadar
Hızlı şarj özelliği:
18 W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50'ye kadar şarj (adaptör ayrı satılır)
Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
Kablosuz şarj (Qi şarj aygıtlarıyla çalışır)
USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme
SENSÖRLER
Touch ID parmak izi sensörü
Barometre
Üç eksenli jiroskop
İvmeölçer
Yakınlık sensörü
Ortam ışığı sensörü