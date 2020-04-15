VİDEO OYNATMA

Desteklenen video biçimleri: HEVC, H.264, MPEG‑4 Part 2 ve Motion JPEG

Dolby Vision ve HDR10 içeriklerini destekler

Apple TV'ye (2. nesil veya daha yeni bir model) AirPlay Yansıtma, fotoğraf ve video çıkışı6

Video yansıtma ve video çıkışı desteği: Lightning Dijital AV Adaptörü ve Lightning - VGA Adaptörü ile 1080p'ye kadar (adaptörler ayrı satılır)6

SİRİ

Mesaj göndermek, anımsatıcı ayarlamak ve çok daha fazlası için sesinizi kullanın

Kilit Ekranı'nızda ve Mesajlar, Mail, QuickType gibi pek çok uygulamada akıllı öneriler alın

"Hey Siri" özelliğiyle, aygıtınızı ellerinizi kullanmadan sadece sesinizle etkinleştirin

Favori uygulamalarınızda kestirmeleri çalıştırmak için sesinizi kullanın

Siri hakkında daha fazla bilgi edinin

Ana Ekran/Touch ID Sensörü

Ses yükseltme/azaltma

Zil/Sessiz

Yan düğme

Yerleşik stereo hoparlör

Lightning konnektörü

Yerleşik mikrofon

Yerleşik

stereo hoparlör

Yerleşik mikrofon