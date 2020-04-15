Düğün, konser, özel okul ve her türlü ulaşım aracı para iadesi yapılacak mı? Sorusu vatandaşların gündeminde. Koronavirüs sonrası kapatılan düğün, konser, özel okul ve her türlü ulaşım için önceden ödenen ücretler hakkında flaş bir açıklama geldi. Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, söz konusu ücretlerin organizasyonun iptali halinde koşulsuz geri alınabileceğini, taksit ya da senet yapıldıysa, bunların ödenmesinden kaçınılabileceğini söyledi.
ÖDEDİKLERİNİZİ GERİ ALABİLİRSİNİZ'
Alınan bu kararlar virüsün yayılma hızını yavaşlatırken, diğer taraftan bazı mağduriyetlere de neden oldu. Düğün salonuyla anlaşan, parasını peşin ödeyen ya da senet imzalayan, özel okulda öğrenim gören öğrencinin eğitim ücretini sene başında peşin ödeyen ya da sözleşme yapan veliler, spor müsabakalarına toplu bilet alan sporseverler, konserler için yine aynı şekilde bilet alanlar, tüm bu organizasyonların iptali dolayısıyla hizmet alamadı.
TÜKODER Antalya Şube Başkanı Abdullah Özçulcu, alamadığı hizmetin parasını peşin ödediği için tek taraflı mağduriyet yaşayanlarla ilgili çözüm yolu gösterdi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün bu salgını pandemi ilan etmesiyle hukukta 'mücbir sebep' kavramının devreye girdiğini hatırlatan Özçulcu, "Mücbir sebep deprem savaş, salgın gibi özellikler nedeniyle taraflardan birinin ya da ikisinin sözleşmenin gereğini yerine getirememesidir. Elinde olmadan yerine getirememe durumudur. Düğün gibi birçok kalabalık organizasyon yasaklandı. Bu tüketiciler ödediklerini tümüyle geri isteyecekleri gibi eğer senede ya da takside bağlanmışsa bunları ödemekten imtina edebilirler" dedi.
YÜKÜMLÜLÜKLERİN ERTELENMESİ
İptallerin yanı sıra, taraflar eğer anlaşırsa sözleşmenin yükümlüklerini daha sonra anlaşılan bir zamanda gerçekleştirilmesi için yükümlülüklerin ertelenebileceğini de anlatan Özçulcu, bu yöntemin de her iki tarafın anlaşması halinde yeni bir sözleşmeyle güvence altına alınabileceğini ifade etti.
Tarafların anlaşamaması halinde yargı yolunun açık olduğunu kaydeden Özçulcu, "Tüketiciler önce il hakem heyetlerine hiçbir masraf ödemeksizin başvurmalıdır. Parasal sınır aşılırsa tüketici mahkemelerinin yolu açıktır. Yargı yolunda davalar oldukça kısa sürmektedir" diye konuştu.
KASKO ÜCRETLERİ İADE EDLECEK Mİ?
Koronavirüs nedeniyle Türk sigorta şirketleri şimdilik gelişmeleri izliyor. Sektördeki hemen hemen tüm firmalar bütün ürünlerinde kredi kartı ile ödemelerde 1 aylık taksit erteleme seçeneği sundu. Araç sigortası tarafında ise düşüş oranları henüz maliyet avantajı sağlayacak durumda değil. Bunda yolların boş olması nedeniyle hız yapılması ve hasarların yüksek olmasının yanı sıra kurdan dolayı yedek parça maliyetindeki artış etkili oluyor. Aynı zamanda araç satışlarındaki azalma nedeniyle yeni poliçe yapılamaması da şimdilik en büyük etkenlerden biri.
12 AY ÖDE 13 AY KULLAN
TÜRK sigorta şirketleri şu anda 12 aylık ödeme yapan müşteriye 1 aylık ilave kullanım hakkı verme üzerinde çalışıyor. Yani yıl boyunca ödenen aylık tutarlar sonrası 1 ay bedava sigorta geçerli olacak. Böylece yüzde 8.3 gibi bir indirim yapılmış olacak. Firmalar aynı zamanda müşterilerine farklı ürünler de tasarlıyor. Örneğin üç aylık aracın park halinde olduğu sürede başına gelebilecek doğal afet, terör saldırısı gibi riskler için sigorta ürünü sunulacak.