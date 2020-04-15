Fazla prim emeklilikte maaşı artırır mı?





Benden 5250 gün istenirken, 10000 gün primim oldu. Bana maaşımda getirisi olur mu? Aytekin KURUCA

Emekli maaşı hesaplanırken prim gün sayısından çok, sizin kazançlarınıza, yani SSK'ya bildirilen prime esas kazancınıza, bir başka deyişle brüt maaşınıza bakılıyor. Bu çalışma hayatınızdaki tüm kazançlara bakılarak hesaplama yapılıyor. Eğer primleriniz asgari ücretten yatırılmışsa çok primin bir faydası olmuyor ama yüksekten yatırılmışsa emekli maaşınız da yüksek olur.

