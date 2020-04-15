Bankalar vatandaşların kredi borçlarını erteledi fakat özellikle bazı bankalar yüklü miktarda faiz alma yolunu seçti. Durum böyle olunca vatandaşlar tepki gösterdi. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yaptı. ''Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik; Mevduatını bozana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu konunun üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu bilmek istiyoruz'' şeklinde konuştu.
BU BANKALAR KREDİ FAİZLERİNİ ERTELEMİŞTİ
Ziraat Bankası
Halk Bank,
Vakıfbank
Garanti Bankası
İş Bankası
QNB Finansbank
Denizbank
Akbank
Yapı Kredi Bankası
TEB
Eximbank
Emlak Katılım
Ziraat Katılım
Vakıf Katılım
Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında adeta seferberlik içinde çalışıyoruz. 2.1 milyon ailemize 1.000 TL yardımı ulaştırdık. 4,4 milyon aileye 1000'er liralık yardımın ödemesi yakın zamanda başlayacak.
"Vatandaşımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşa destek olmasını geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizi bilmenizi isteriz. Bu dönemde özellikle bu dönemde kimlerin özel bankaların avukatlığına savunduğunu görmenizi isteriz. Uluslararası kurumlardan yardım isteme, ülkeyi nereye götüreceği belli olmayan para basma söylemleri ile dertlerinin millet olmadığını gösterdiler."
Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.#BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/z7KHZkA2k6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 15, 2020
ÖZEL BANKALARA UYARI!
Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik; Mevduatını bozana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu konunun üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu bilmek istiyoruz.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
Covid-19 salgınının ekonomiye etkileriyle tüm ülkeler mücadele etmeye çalışıyor. Destek ya da kurtarma paketlerinin tutarlılığı kamuoyuna yansıyor. Ancak küresel fotoğraf söylenenlerin, ülkelerin sorunlarına çözüm olmakta yetersiz kaldığını gösteriyor. Fransa'da bu süreçte işsiz kalanların sayısının 4 milyona yaklaştığı, ABD'de Nisan sonuna kadar 20 milyondan fazla kişinin süreçten dolayı işsiz kalacağı tahmin ediliyor.
TEDBİRLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVREYE ALDIK
Türkiye olarak Covid-19 salgını ile kur saldırılarının etkilerini gidermek ve ekonomimizin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele verdiğimiz dengelenme sürecinin sonunda karşılaştık. Dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde ekonomik istikrar kalkanı gibi kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldık.
Tıpkı Covid-19 salgınında olduğu gibi salgının ekonomik etkileriyle mücadelede erken tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergiledik. En başarılı ülkeler arasında olduk. İnsanımızın işlerini kaybetmemesi için tüm imkanlarımızla iş gücü piyasası ve istihdamı destekledik. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan bu süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye'nin şefkat elini bu dönemde dünyanın dört bir köşesine uzatıyoruz. İnşallah virüs sonrası döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz.
VATANDAŞIMIZIN YANINDA DİMDİK DURACAĞIZ
Türkiye olarak asla vazgeçmeyeceğimiz hayallerimiz, milletimize verdiğimiz sözlerimiz ve ulaşacağımız büyük ve güçlü Türkiye ideallerimiz var. Çok çalışacağız. Vatandaşlarımızın yanında dimdik duracağız. Bu dönemi çok iyi değerlendirecek ve geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Birlikte başaracağız.