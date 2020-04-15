kısa çalışma ödeneği milyonlarca çalışan tarafından araştırılıyor. Nisan ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde ödenek hakkındaki detaylar merak ediliyor. Ödeneğe başvuru yapacak olan vatandaşlar ödenekle ilgili detayları kapsamlı bir şekilde öğrenmek istiyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine firmaların başvuruları alınmaya başlandı. Peki, kısa çalışma ödeneği sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5'inde) olarak ödenecek.