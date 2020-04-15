ÖZEL BANKALARA UYARI!

Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik; Mevduatını bozana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edeceğimiz bir şey değil. Bu konunun üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz. Özellikle bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunu bilmek istiyoruz.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Covid-19 salgınının ekonomiye etkileriyle tüm ülkeler mücadele etmeye çalışıyor. Destek ya da kurtarma paketlerinin tutarlılığı kamuoyuna yansıyor. Ancak küresel fotoğraf söylenenlerin, ülkelerin sorunlarına çözüm olmakta yetersiz kaldığını gösteriyor. Fransa'da bu süreçte işsiz kalanların sayısının 4 milyona yaklaştığı, ABD'de Nisan sonuna kadar 20 milyondan fazla kişinin süreçten dolayı işsiz kalacağı tahmin ediliyor.