O vatandaşlara günlük 39 TL ödenecek! Hükümetten müjde geldi! KÇÖ ne zaman yatacak?

ÖDEMELER NEREDEN ALINACAK?

Bakan Karaismailoğlu "Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak" açıklamasında bulundu.

İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa çalışma ödemelerinin de PTT ile İŞKUR arasında imzalanan protokol kapsamında PTT iş yerlerinde ödendiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Söz konusu ödemeler de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, ilk etapta 600 bin vatandaşa 6 Nisan'dan itibaren evlerinde teslim edilecek. Bu süreçte vatandaşlarımıza PTT iş yerlerinden, PTT ATM'lerinden ve kamu banka ATM'lerinden ödeme yapılmayacak."

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANACAK?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca;

– 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya,

– 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.