Maaşı bin 500 liranın altında olan 650 bin emeklinin kazancı arttı. Emekliler, 500 liraya varan zamlı aylıklarını Cuma gününden itibaren hesaplarında görecek. Peki, tahsis numarasına göre SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını ne zaman alacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı yükselecek. Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük ölüm aylığı tutarı; aylık oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.
4 SORUDA YENİ KAZANÇ
● KİMLER YARARLANIYOR?
Aylık geliri bin 500 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu kapsamda yer alıyor.
● NASIL YANSIYOR?
Emeklilere artık aylık ek ödeme dahil bin 500 liranın altında ödeme yapılmayacak. Aylık kazancı bin 500 liranın altında olan emeklilerin geliri, bin 500 liraya yükseldi. Ek ödeme dahil bin lira alanın kazancı 500 lira arttı.
● NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bu doğrultuda bu hafta Cuma gününden itibaren emekliler yeni kazançlarını cebine koyacak.
● DUL VE YETİMLER DE YARARLANACAK MI?
Maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı yükselecek. Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük ölüm aylığı tutarı; aylık oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.
EMEKLİYE 1.500 TL BU HAFTA TAMAM
Emeklilere artık bin 500 liranın altında ödeme yapılamıyor. Bu düzenleme ile yaklaşık 650 bin emeklinin geliri arttı.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?
YAKINI DA ALACAK
Bu artıştan, maaşı bin 500 liranın altında olan vefat etmiş emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanacak. Bu emeklilerin aylıkları artacağı için, bunun üzerinden ölüm aylığı alanların kazancı artacak.
Ölüm aylıkları, bin 500 liralık yeni emekli aylığı üzerinden, hisse oranına göre hesaplanacak. En düşük aylık, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda bin 125, yüzde 50 olanlarda 750, yüzde 25 olanlarda 375 liraya çıkacak.
İKİNCİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
İkinci bayram ikramiyelerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu sene 31 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Buna göre ikramiye ödemelerinin 13-24 Temmuz tarihlerinde yatırılması bekleniyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emekli bayram ikramiyesi 1000 TL'dir. 13 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.
RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7 Nisan'da ödenmeye başladı. İkramiye ödemeleri 11 Nisan'da tamamlanacak. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.
İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da
Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da
Tahsis numarası son rakamı 23-24 olanlar: 9 Nisan'da
Tahsis numarası son rakamı 25-26 10 olanlar: 10 Nisan'da
4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödendi.