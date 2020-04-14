Sigortalı olarak çalışanların SGK'ya bildirilmesinin ardından yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle çalışamadıkları günlere dair rapor alma imkanı doğmuştur. Raporlandırılan sağlık sorunlarının tespit edilmesinden sonra, kişinin çalışamadığı döneme ilişkin maaşından yapılan kesintiler kurum tarafından ödenir. Genellikle malulen emeklilik ile karıştırılan rapor parası ödeneği birbirinden farklı şartlara sahiptir. Malulen emekliliğin aksine rapor parası, iş gücü kaybının olmadığı ve çalışanın istihdam edilmesinin garanti olduğu durumlarda geçerlidir. Rapor parası desteğinden yararlanmak için kişilerin ilk olarak ilgili kurum üzerinden başvurularını tamamlaması gerekir
Rapor Parası İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?
Rapor parası almak için kişilerin başvurularını yapması ve SGK tarafından belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Kişinin şartlardan birine bile uymaması halinde; çalışanların raporunun olmasına bakılmaksızın rapor parası desteğinden yararlanması mümkün olmaz.
• Sigortalı kişinin çalışma süresi sırasında yaşadığı sağlık sorunun veya iş kazasının sağlık kurulu tarafından verilen rapor ile belgelenmesi gerekir.
• Rapor alan kişinin; raporu almadığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde çalışıyor olması ve en az 90 prim günü ödemesinin yapılmış olması şarttır.
• Rapor parası desteği için başvuruda bulunacakların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde herhangi bir borcu bulunmaması gerekir.
• Verilen sağlık raporunun süresinin en az 3 gün olmalıdır. Çalışanların hastalık, hamilelik, iş kazası ya da meslek hastalığı gibi hallerde rapor parası ödeneği almasına imkan tanınır.
Rapor Parası Desteği Nasıl Alınır?
Rapor parası desteğinden yararlanmak için kişilerin ilk olarak ilgili kurum üzerinden başvurularını tamamlaması gerekir. Çalışanın işverenine sağlık raporunu iletmesinin sonrasındaki 5 iş günü içerisinde verilen bilgiler e-rapor sistemine eklenir. Bir sonraki aşamada yönlendirilen rapor SGK yetkilileri aracılığıyla incelenir. İncelemenin olumlu sonuçlanmasının ardından karar, başvuru sahibine kısa mesaj yoluyla bildirilir.
Kararın olumlu olmasından sonra çalışan üzerinde T.C kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı veya kimlik kartı ile en yakın PTT şubesinden rapor parası ödeneği çekilebilir. Ödeme tarihinden 2 ay geçmesine rağmen PTT hesabında kalan ve alınmayan ödemeler SGK'ya iade edilir. İade edilen miktarlar ilse emanet hesaplara yönlendirilir.
Rapor Parası Ödeneği Ne Kadardır?
Rapor parası için çalışanlara yapılan ödemelerde, sağlık kuruluşunda kişiye uygulanan tedavinin büyük payı vardır. Uygulanan tedaviler; hastanede kalma veya ayakta yapılan tedaviler şeklinde çeşitlendirilmiştir. Asgari ücret temel alınarak oluşturulan rapor parası 2020 yılı içinde yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; 2020 yılı için rapor parası ödemesi miktarı günlük en az 65.40 TL olarak veriliyor. Rapor parasındaki artış için etkili olan diğer bir faktör ise; çalışanın aldığı brüt maaştır.
• Hastalık nedeniyle hastanede yatma hallerinde aylık rapor parası 1.373 TL; ayakta yapılan tedavilerde aylık rapor parası 1.831 TL olarak belirlenmiştir.
• İş kazası nedeniyle hastanede yatma hallerinde aylık rapor parası 1.451 TL; ayakta yapılan tedavilerde ise aylık rapor parası 1.962 TL şeklinde düzenlenmiştir.
Rapor parası ödeneği, başvuru olumlu olarak sonuçlandıktan sonra en fazla 15 gün içerisinde PTT şubelerine yatırılır. Başvurunun onayladığına dair yapılan bilgilendirme mesajından sonra; çalışanlar en yakın PTT şubesine giderek rapor parası ödeneklerini alabilirler.
Rapor alanlar erken emekli olabilir mi?
Takvim Gazetesi yazarı Faruk Erdem bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...
Rapor alanlar erken emekli olabilir mi?
Eşim 22.03.1973 doğum tarihli. 08.07.1996 SSK girişi, 257 günü bulunuyor. İsteğe bağlı Bağ-Kur girişi Haziran/2008, 10 ay prim ödenmişliği var. 28.02.2020 tarihinde yüzde 75 engelli raporu aldı. Malulen emeklilik için ne yapmalıyız?
Engelli raporuyla malulen emeklilik mümkün olmuyor. Malulen emeklilik sigortadan sonra ortaya çıkan bir rahatsızlık için yüzde 60 ve üzeri rapor ile gerçekleşiyor. Eğer sigortadan önceki bir rahatsızlık ya da doğuştan bir engel varsa vergi indirimi ile emeklilik imkanı var. Eğer sonradan çıkan bir rahatsızlık ise SGK'ya başvurup hastaneye sevkinizi isteyin, burada heyetin vereceği rapor ile SGK da onayladığında malulen emekli olabilir.
Bir bankada 2.5 yıl çalıştım. Daha sonra istifa ettim ama kıdem tazminatı ödemediler. Yakup ALGAN
Kendi isteğiniz ile sebepsiz yere istifa ettiyseniz tazminat alamazsınız. Ancak emeklilik, askerlik, haklı fesih, 15 yıl 3600 gibi sebeplerle ayrılma durumunda tazminat alınabiliyor.
01.10.1963 doğumluyum. 01.06.1990 sigorta başlangıç tarihim. Hizmetlerim 7736 prim gün. Emeklilik şartlarımı öğrenmek istiyorum. Ümit Yaşar ŞERİFOĞLU
Son 7 yıllık sigortalılık sürenizde hangi kurum daha fazla ise o kurumdan emeklilik hesaplanıyor. Sizin de Bağ-Kur fazla görünüyor. Bu durumda 52 yaş ve 9000 gün primle emekli olursunuz. Eğer SSK fazla olsaydı, bu kez 5525 gün yetecek ve priminiz tamamlanmış olacaktı.
Rahatsızlanana rapor parası
■ İşçi, hastalığa yakalanırsa rapor alabilir mi?
İşçinin Coronavirüs nedeniyle hasta olması durumunda, çalışanın SGK ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarında muayenesi sonrasında tedavi sürecinin başlatılması söz konusu olacaktır.
Çalışan sağlık problemi nedeniyle istirahatli sayılacak olduğundan, istirahati süresince SGK'dan geçici iş göremezlik ödeneği alacak olup, işe devamı gerekmediği gibi, herhangi bir çalışanın sağlık sebepleri nedeniyle tabi olduğu prosedür işleyecektir.
■ Ben bir işyerinde çalışmaya başladığım halde sigortamı hemen göstermediler ve epey bir süre sigortasız çalıştım. Tabii ihtiyaçtan dolayı ses çıkartmadım. Aradan 9 ay geçtikten sonra sigortam başlatıldı.
Şimdi ben işten ayrılsam o sigortasız geçen günlerin tazminatını da alabilir miyim? Halen aynı işyerinde çalışmaktayım. 5...259217 Nolu SMS
Öncelikle belirtmeliyim ki işyerinde halen çalışırken tazminat almanız mümkün değildir. İş sözleşmenizin kıdem tazminatını almanızı gerektirecek sebeplerden biri ile sona ermesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.
Tazminatınız hesaplanırken sigortalı çalışmış olduğunuz süreler dikkate alınır. Sizin de sigortanız 9 ay sonradan yapıldıysa, bu tarihten sonraki sürelerin tazminatını alabilirsiniz. Ancak iş mahkemesine hizmet tespit davası açıp kazanmanız durumunda işe girişiniz geriye çekilir ve hem sigortasız çalışmış olduğunuz sürenin sigorta sürelerini hem de de tazminat süresini kazanmış olursunuz. Aksi durumda yani dava açmadan sigortasız geçen sürelerin tazminatını alamazsınız.
■ İşyerinde faaliyetin belirli bir süre durdurulması ve sonrasında telafisi mümkün müdür?
İşyerinin zorunlu nedenlerle, faaliyetin geçici olarak durdurulması veya tamamen tatil edilmesi sebebiyle çalışılmayan süreler telafi edilmek üzere, 4 ay telafi çalışması gerçekleştirilebilir.
Ne zaman emekli olurum?
■ 1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? 5...780126 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
■ 17.07.1979 doğum tarihim, SSK girişim 31.11.1997, askerliğimi 1998 yılında 18 ay yaptım. 5000 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? 5...710966 Nolu SMS
İşe başlangıç tarihinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. 57 şartınızdan dolayı 2036 yılından önce emekli olamazsınız. Bu durumda 17.07.2036 tarihine kadar prim gününüzü tamamlayarak bu tarihte emekli olabilirsiniz.