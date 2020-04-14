● TALEPLER işverenlerin SGK'ya yaptığı bildirimlerde ücretsiz fiili hizmet gün sayılarına bakılarak değerlendirilecek. İşveren Mart ayı için çalışan bildirimlerini 23 Nisan'a kadar yapabiliyor. Bu tarihten itibaren çalışanların prim gün sayısı, ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı görülebiliyor.

● KISA çalışma ödeneği azami 3 ay. Ücretsiz izne maaş için de benzeri bir süre öngörülmesi beklenirken, gerekli belgeler de birkaç güne kadar netleşecek.

● GEREKLİ belgelerin İŞKUR'a teslim edilmesinin ardından, uygunluk tespiti için iş teftiş grup başkanlıkları inceleme yapacak.

● KISA çalışmaya bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılıyor. Ücretsiz izinde de bir limit belirlenecek.

● TALEBİN olumlu karşılanması durumunda çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödeme yapılması öngörülüyor. İş Kanunu'na göre, ücretsiz izin işçinin rızası ile gerçekleşebiliyor. Bu sürede iş sözleşmesi askıya alınıyor.