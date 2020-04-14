İşini kaybedenlere maaş mı ödenecek? İşten kovulanlar maaş destek ödemesi kaç TL? Ücretsiz izin desteğine dair detaylar milyonlarca çalışan tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bildiğiniz üzere yakın bir süreçte corona virüs tedbirleri kapsamında bazı işletmeler faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu. Aynı zamanda bazı iş yerleri de çalışanlarını ücretsiz izne çıkarmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ücretsiz izne çıkan çalışanlara müjdeli haberi duyurdu. Peki, ücretsiz izin desteği başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları açıklandı mı? AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıklayarak, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' dedi.
İşsizlere kovulanlara maaş mı ödenecek?
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ekonomide yeni tedbirler kapsamında 15 maddelik yeni teklif oluşturduklarını açıklayarak, ''İşini kaybedenlerin desteklenmesi için yeni düzenleme yapıyoruz'' dedi. AK Parti'nin teklifine göre Kısa Çalışma Ödeneği'nden herkes faydalanabilecek.
Ücretsiz izne çıkanlara maaş verileceği açıklanmıştı
Koroanvirüs pandemisi nedeniyle durmak sorunda kalan iş yerlerinde binlerce çalışan ücretsiz izne çıkarılmıştı. Bakan Albayrak bugün ücretsiz izne çıkartılanlara 1170 lira maaş ödemesi yapılacağını açıkladı. Peki ücretsiz izin 1170 lira ne zaman yatacak? Ücretsiz izne çıkartılanların maaşı ne zaman ödenecek? Bakan Albayrak açıklamasında 3 ay boyunca ücrtetsiz izne çıkartılanlara bin 170 lira ödeneceğini açıkladı.
Ücretsiz izin maaşları ne zaman ödenecek?
Bakan Albayrak'ın ücretsiz izne çıkarılan işçilerin çalışanların durumuna ilişkin açıklamada bulundu. İşte Bakan Albayrak'ın ücretsiz izine çıkanlararın maaşlarına ilişkin açıklamalar: "Kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 binden fazla firma, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda bulundu. 700 bini onaylandı. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak."
Ücretsiz izin desteği ne kadar?
İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.
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● ÖDEME için yasal altyapı hızlı şekilde yapılacak.
● SOSYAL yardımlardan yararlanılmış olması, ücretsiz izin sürecinde maaş alınmasına engel olmayacak.
● KISA çalışmaya başvurmayanlar ya da koşulları uymayanlar için de gelir kapısı açılmış olacak.
● ÖDEMELER İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.
● BAŞVURULAR ve ödemeler İŞKUR üzerinden yapılacak.
● TALEPLER işverenlerin SGK'ya yaptığı bildirimlerde ücretsiz fiili hizmet gün sayılarına bakılarak değerlendirilecek. İşveren Mart ayı için çalışan bildirimlerini 23 Nisan'a kadar yapabiliyor. Bu tarihten itibaren çalışanların prim gün sayısı, ücretsiz izne ayrılıp ayrılmadığı görülebiliyor.
● KISA çalışma ödeneği azami 3 ay. Ücretsiz izne maaş için de benzeri bir süre öngörülmesi beklenirken, gerekli belgeler de birkaç güne kadar netleşecek.
● GEREKLİ belgelerin İŞKUR'a teslim edilmesinin ardından, uygunluk tespiti için iş teftiş grup başkanlıkları inceleme yapacak.
● KISA çalışmaya bin 752 lira ile 4 bin 380 lira aralığında ödeme yapılıyor. Ücretsiz izinde de bir limit belirlenecek.
● TALEBİN olumlu karşılanması durumunda çalışılmayan süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödeme yapılması öngörülüyor. İş Kanunu'na göre, ücretsiz izin işçinin rızası ile gerçekleşebiliyor. Bu sürede iş sözleşmesi askıya alınıyor.
İşsizlik maaşı alma şartları?
Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortalı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor. Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabiliyorsunuz.
İşsizlik maaşı başvurusu için gereken şartlar nelerdir?
İşsizlik maaşının alınabilmesi için gerekli şartlar, kanunla belirlenmiştir. Kanunda yer alan ifadelere göre;
1. Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,
2. Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.
İşsizlik maaşı nasıl alınır?
İşsizlik maaşı başvurusu için hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İşkur'a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İşkur'un resmi web sitesi olan 'www.iskur.gov.tr' ye online olarak başvurabiliyorsunuz.
Hesaplama nasıl yapılıyor?
İşsizlik maaşı süresi gibi alınacak maaşın belirlenmesinde de sigorta primleri belirleyici oluyor. İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak yapılıyor. Hesaplanan ödenek miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçmiyor.