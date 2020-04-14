Emeklilikte yaş şartı değişiyor mu? Milyonları ilgilendiren haber! Artık erken emekli olabilirsiniz!

Erken emekli olmak milyonlarca çalışanın en büyük hayalidir. Bu bağlamda kadınlara ve erkeklere çeşitli haklar tanınmıştır. Kadın çalışanlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkıyla beraber, doğum ve sonrasındaki süreçte iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının önü açılmıştı. Erkek çalışanlara özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkıyla beraber, vatani görevini yerine getirmek için iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının kapısı aralanmıştır. Peki erken emeklilik formülleri nelerdir? Kimler erken emeklilikten yararlanabilir? Şartları nelerdir? İşte, erken emekliliğe hak kazanmak isteyen vatandaşların sorularına cevap verecek detaylar
Kadınlar Doğum Borçlanması İle Erken Emekli Olabiliyor
Kadın çalışanlara özel olarak tanınan doğum borçlanması hakkıyla beraber, doğum ve sonrasındaki süreçte iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının önü açılmıştır. Sigortalı olarak çalışan kadınlar en fazla 3 defa olmak üzere; doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemesi koşuluyla doğum borçlanması yapabiliyorlar. Doğum borçlanması şartlarından bir diğeri ise bebeğin sağ olmasıdır. Doğum yapmayan ama iki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğum yaparak çocuğunu evlatlık veren kadın çalışanlara da her çocuk için doğum borçlanması hakkı doğuyor.
Erkeklerin Askerlik Borçlanmasıyla Emeklilik Süresi Kısaltılıyor
Erkek çalışanlara özel olarak tanınan askerlik borçlanması hakkıyla beraber, vatani görevini yerine getirmek için iş hayatından ayrılmak zorunda kalanların bu döneme dair geriye dönük olarak prim ödemesi yapmasının kapısı aralanmıştır. Askerlik süresi boyunca erkek çalışanların adına herhangi bir prim ödemesinin yapılmaması gerekir. Askerlik borçlanmasından yararlanmak için vatandaşların er ya da erbaş olarak silahaltına alınması veya yedek subaylık okulunda eğitim görmesi şarttır. Yedek subaylık okuluna hazırlık süresinde geçen zamanda askerlik borçlanması kapsamında değerlendirilir. Askerlik borçlanması için dönecek prim süresi; tamamen askerlik zamanıyla ilişkilidir.
Çalışan Gurbetçilere Yurtdışı Borçlanmasıyla Erken Emeklilik Müjdesi
Çalışma hayatının büyük bölümü yurtdışında geçen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına erken emeklilik için koşulları belirlenmiştir. Çalışan gurbetçilerin Türkiye'deki herhangi bir kurumda sigortalı olmamaları ve adına hiçbir prim ödemesinin yapılması şarttır. Vatandaşların yurtdışında çalışma hayatı olduğunun belgelenmesinin ardından bu süre başvuruda bulunarak SGK'ya borçlanmaları söz konusudur.
Kısmi Emeklilik veya Yaş Haddinden Emeklilik Detayları
Yaş haddinden emekli olabilmek için; sigorta başlangıç tarihine, sigortalılık süresine ve kişi adına ödenen prim günü miktarına bakılır.
Sigortalılık tarihi 08.09.1999 tarihi ve öncesinde olan çalışanların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü şartını 31.12.2011 tarihinden önce tamamlamaları gerekir. 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalandırılanların 4500 prim günü; 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta başlangıcı yapılanların 5400 prim günü ödemeleri gerekir. 09.09.1999 tarihi ve öncesindeki dönemde ilk kez sigortalandırılan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günü şartını tamamlayan erkek çalışanlar 55 yaşında; kadın çalışanlar ise 54 yaşında emekliliğe hak kazanabilirler.
10 YILLIK ÇALIŞMA ŞARTI
Su altında çalışanlar, Emniyet ve, MİT mensubu, itfaiyeci, gazeteci, madenci, demir-çelik işçileri başta olmak üzere milyonlarca çalışanın yıpranma hakkı var. Yıpranma hakkı, erken emekli olmayı sağlıyor.Yani yıpranma süreleri emeklilik için gerekli yaş haddinden düşülüyor. Yıpranma ve yaş haddinden indirim hakkı için yıpranmaya tabi işte en az 3600 gün (10 yıl) çalışma şartı aranıyordu. SGK, bu konuda kolaylık sağladı.
Buna göre; 3600 gün hesabında, 1 Ekim 2008 öncesi yıpranmaya tabi olmayan çalışma süreleri de dikkate alınacak. 2008 öncesi ve sonrası çalışma sürelerinin toplamı 3600 gün olanlar, 2008'den sonraki yıpranma sürelerini yaş haddinden indirip, daha erken emekli olabilecekler.Yıpranmadan yararlanan kişilere, çalıştıkları her 360 gün için 60 gün ile 180 gün arasında değişen sürelerde fiili hizmet süresi zammı veriliyor. Daha fazla emekli maaşı, çalışanları iki türlü etkiliyor.
3600 Günden Emekli Olmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
3600 günden erken emeklilik için sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait bir giriş içermesi gerekir. Belirlenen tarih ve öncesinde sigorta girişi olan vatandaşların diğer şartları da yerine getirmesi halinde erken emekli olmasına imkan tanılıyor. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emekli olması için 4500 prim gününe sahip olması şartı aranılır. Mayıs 2008'den sonra sigortalı olan kişilerin 5400 prim günün doldurulması gerekir. 3600 günden erken emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 1999 yılı öncesi olmasının yanında vatandaşların 15 yıllık sigorta süresini ve 3600 gün prim ödemesinin tamamlanması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin ardından kişinin emeklilik yaşı tespit edilebilir.
Kadınlar 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:
• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında
• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 54 yaşında
• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 56 yaşında
• 24 Nisan 2011 tarihinden sonra: 58 yaşında
Erkekler 3600 Günden Kaç Yaşında Emekli Olabilir?
15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü şartlarını belirlenen tarihlerde tamamlayan kadın işçilerin emeklilik yaşları düzenlenmiştir:
• 24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 56 yaşında
• 24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 57 yaşında
• 24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 58 yaşında
• 24 Mayıs 2011- 23 Mayıs 2014: 59 yaşında
• 24 Mayıs 2014 tarihinden sonra: 60 yaşında
3600 Günden Erken Emekli Olanların Maaşı Ne Kadardır?
15 yıllık sigorta süresinin ve 3600 prim günü ödemesinin tamamlanma tarihi alınacak olan emekli maaşlarını da birebir olarak etkiler. 1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanların emekli maaşının sonraki dönemlerde sigortalanan kişilere göre daha fazla olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda emekli maaşlarını prim ödemelerinin tavandan ya da tabandan yapılması da etkiler. 3600 günden emekli olanların normal prim ödemelerine göre alabileceği maaşlar belirlenmiştir:
• 31.12.1999 tarihinden önce emekli olanlar: 1600 TL
• 01.01.2000 tarihinden sonra emekli olanlar: 1400 TL
• 2008 yılı ve sonrasında emekli olanlar: 1200 TL