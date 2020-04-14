Büyük müjde! 1000 TL nakit yardım alamayan vatandaşlara yeni devlet yardımı geliyor

Ekonomik istikrar kalkanı paketiyle birlikte koronavirüsün etkilerini azaltmak için yeni bir sosyal destek programı da açıklandı. Üç faz olarak uygulanan bu destek programının ilk fazı uygulamaya girerken, ikinci ve üçüncü bölüm de önümüzdeki günlerde uygulamaya girecek. Programın üçüncü fazında daha önce hiç sosyal yardım almamış ancak koronavirüs nedeniyle mağdur olanlar hedefleniyor. Burada da yardım hane başına bin lira olacak. Sosyal yardımlarla ilgili olarak merak edilen sorulara yanıt aradık. Korona virüs salgını nedeni ile işten çıkarılmış olan vatandaşlarımıza ve dar gelirli ailelere devlet tarafından yardım yapılmaya devam edilmektedir. Geçtiğimiz günlerde iki milyon aileye 1000 TL maddi destek yardımı yapılmıştı.
Korona virüs salgını ile işsiz kalan ve ekonomik açıdan zorlanan vatandaşlarımız için devlet tarafından yapılmış olan destek yardım paketleri hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamayı göz önünde bulundurarak 2 milyon 111 haneye yapılan desteğin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gelen açıklama ile de bu yardımların devam edeceğini ve 3. fazın gerçekleşeceğini kamuoyuna duyuruldu.
3. Faz yardımlarından kimler faydalanabilecek?
Daha önceden devlet tarafından yapılmış olan yardım ve desteklerden faydalanamamış olan dar gelirli aileler için 3. faz yardımı yapılacaktır. Yapılacak olan 3. faz yardımında da yine ailelere 1000 TL olarak maddi destek yardımı yapılması söz konusu oldu.
3. Faz yardımları ne zaman başlayacak?
Devlet tarafından bu zor günlerde birçok dar gelirli aileye yapılmış olan maddi desteğin devam etmesi ile 3. faz yardımların ne zaman başlayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. 3. Faz yardımlarından korona virüs salgını nedeni ile işsiz kalan ve ekonomik sıkıntı yaşamakta olan ailelere yapılacağı açıklandı. Devlet tarafından yapılması beklenen 3. faz yardımlarının başvuruları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
4 Milyon 400 bin aileye 1.000 TL destek ödemesi!
Korona virüs salgınını önlemek adına alınan tedbir ve önlemler ülkemiz kapsamında vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacı ile sürdürülmektedir. Bu salgın sebebi ile ücretsiz olarak izne çıkarılmış olan vatandaşlarımıza ve dar gelirli ailelere devlet tarafından maddi destek yardımı yapılmaya devam etmektedir. Bugüne kadar toplam olarak 4 milyon 400 bin aileye 1000 TL olarak maddi destek yapıldığı açıklandı.
AMAÇ SOSYAL YARDIM HAVUZUNUN DIŞINDA KALANLAR
Yardım programının 3. bölümü neyi kapsayacak?
Bu bölümde kaç haneye yardım ulaştırılacağı şu anda belli değil. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor.
Bu nedenle oldukça geniş bir kesimin yardım kapsamında olabileceği belirtilirken, "Kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir, ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır, kendisi de maddi zorluğa düşmüştür.
Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek" bilgisi veriliyor.
Yardım alacak kişiler için talepte bulunulması gerekiyor mu?
faz yardım alacaklar için başvuru yapılması gerekecek. Bunun için de bir web sayfası oluşturuluyor ve açıklanacak tarihlerde e-devlet üzerinden talepler toplanmaya başlanacak.
Yardım miktarı ne olacak?
Diğer yardım kalemlerinde olduğu gibi burada da bin TL'lik ödemeler yapılacak.
Ne zaman başvurular alınmaya başlanacak?
Henüz kriterler ve web sayfasının çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, Aile ve Çalışma Bakanlığı üzerinden duyuru yapılarak talep toplaması yapılacak.
Başka yardım çalışmaları var mı?
Hali hazırda düzenli olarak ödenen sosyal yardımların uygulaması devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dün yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında kadınlara yapılan şartlı doğum yardımını 100 TL'ye, eşi vefat etmiş kadınlara ödenen yardım miktarını da 325 TL'ye çıkardıklarını belirtti.
EVDE OLMAYAN YARDIMI NASIL ALACAK?
1000 TL'lik yardım için evinde olmayan vatandaşların yardımı başkasına verilmeyecek. İkametinde olmayan vatandaşın hesabına para geri yatırılacak. Tüm dağıtım bittikten sonra PTT kartı olanlar direkt karttan, olmayanlar ise PTT şubelerinden çekebilecek