Büyük müjde! 1000 TL nakit yardım alamayan vatandaşlara yeni devlet yardımı geliyor

4 Milyon 400 bin aileye 1.000 TL destek ödemesi!

Korona virüs salgınını önlemek adına alınan tedbir ve önlemler ülkemiz kapsamında vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacı ile sürdürülmektedir. Bu salgın sebebi ile ücretsiz olarak izne çıkarılmış olan vatandaşlarımıza ve dar gelirli ailelere devlet tarafından maddi destek yardımı yapılmaya devam etmektedir. Bugüne kadar toplam olarak 4 milyon 400 bin aileye 1000 TL olarak maddi destek yapıldığı açıklandı.

AMAÇ SOSYAL YARDIM HAVUZUNUN DIŞINDA KALANLAR

Yardım programının 3. bölümü neyi kapsayacak?

Bu bölümde kaç haneye yardım ulaştırılacağı şu anda belli değil. Bu kez, sosyal yardım havuzunda yer almayan ancak koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen, işyeri kapanan, işten çıkarılan kişiler hedefleniyor.

Bu nedenle oldukça geniş bir kesimin yardım kapsamında olabileceği belirtilirken, "Kişinin birkaç ay önce çok iyi geliri olabilir, evi olabilir, iyi yaşam standartları olabilir, ancak koronavirüs nedeniyle işletmesi kapanmıştır, kendisi de maddi zorluğa düşmüştür.

Hedef tam olarak bu kişilere ulaşabilmek. Koronavirüsün maddi olarak zarar verdiği herkes bu kapsama girecek" bilgisi veriliyor.