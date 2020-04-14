Süt Parası Yardımından Yararlanmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Süt parası desteğinden 4A ve 4B sigortası kapsamında olan kadınlar ve eşleri çalışmayan erkek çalışanlar yararlanabilir. Süt parası ödemesi, Emekli Sandığına (4C) bağlı kadın ya da erkek sigortalı çalışanlar için geçerli değildir. 2015 yılından sonra doğan her çocuk için ayrı yapılan süt parası ödemesi sadece bir kez olmak şartıyla başvurusu onaylanan anne ve babalara ödenir.

• Süt parası desteği T.C. vatandaşı olan tüm kadınlara verilir.

• Kadınların emzirme desteğinden yararlanmak için kendisinin ya da eşinin 4A ve 4B kapsamında sigortalı olması yeterlidir.

• Emzirme ödeneği başvurusundan önce bebeklerin kimliğinin çıkarılması şarttır.

• 2015 yılından sonra dünyaya gelen bebeklerin hayatta olması gerekir. Bu bebekler için 5 yaşını tamamlamadan süt parası yardımı alınabilmesi söz konusudur.

• 4A ve 4B sigorta kolunda olanların; doğumun tarihinden önceki son 1 yıl içinde en az 120 gün sigorta primlerinin yatırılmış olması ve SGK'ya herhangi bir prim borcunun olmaması gerekir.