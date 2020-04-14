Süt parası desteği, İş Kanununda "emzirme ödeneği" olarak isimlendirilir. Emzirme ödeneğinden yararlanmak isteyen vatandaşların aynı yasa kapsamında belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Yeni doğum yapan sigortalı anneler ve eşleri çalışmayan sigortalı babalar süt yardımı desteği için ilgili kurum veya kuruluşlar üzerinden başvurularını yapabilirler. Bu anlamda devlet tarafından annelere doğum yardımı, süt ve emzirme parası olarak yardımlar yapılıyor. 2020 yılında bu yardımdan faydalanacak annelere zamlı tutar verilecek. Peki 2020 doğum ve süt parası ne kadar oldu? Süt parası desteğinden 4A ve 4B sigortası kapsamında olan kadınlar ve eşleri çalışmayan erkek çalışanlar yararlanabilir. Süt parası ödemesi, Emekli Sandığına (4C) bağlı kadın ya da erkek sigortalı çalışanlar için geçerli değildir. Sadece 1 ay alınabilen süt parası 2020 yılı içerisinde 202 TL olarak belirlenmiştir.
Süt Parası Yardımından Yararlanmak İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?
Süt parası desteğinden 4A ve 4B sigortası kapsamında olan kadınlar ve eşleri çalışmayan erkek çalışanlar yararlanabilir. Süt parası ödemesi, Emekli Sandığına (4C) bağlı kadın ya da erkek sigortalı çalışanlar için geçerli değildir. 2015 yılından sonra doğan her çocuk için ayrı yapılan süt parası ödemesi sadece bir kez olmak şartıyla başvurusu onaylanan anne ve babalara ödenir.
• Süt parası desteği T.C. vatandaşı olan tüm kadınlara verilir.
• Kadınların emzirme desteğinden yararlanmak için kendisinin ya da eşinin 4A ve 4B kapsamında sigortalı olması yeterlidir.
• Emzirme ödeneği başvurusundan önce bebeklerin kimliğinin çıkarılması şarttır.
• 2015 yılından sonra dünyaya gelen bebeklerin hayatta olması gerekir. Bu bebekler için 5 yaşını tamamlamadan süt parası yardımı alınabilmesi söz konusudur.
• 4A ve 4B sigorta kolunda olanların; doğumun tarihinden önceki son 1 yıl içinde en az 120 gün sigorta primlerinin yatırılmış olması ve SGK'ya herhangi bir prim borcunun olmaması gerekir.
Süt Parası Başvurusu Nasıl Yapılır?
4A sigortalı annelerin ya da eşleri çalışmayan babaların normal şartlarda süt parası desteği için başvuruda bulunmasına gerek kalmaz. Doğumun hemen ardından hastane tarafından; bebeğin ve ebeveynlerin bilgileri SGK sistemine aktarılır. Ebeveynlerin banka hesabının olması durumunda süt parası bu hesaba; aksi durumlarda ise PTT'ye aktarılır. 4B sigortalı annelerin ya da eşleri çalışmayan babaların süt parası yardımında faydalanması için ikamet ettikleri il ya da ilçedeki Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurularını iletmeleri gerekir. Başvuru sırasında kişileri yanında; süt parası başvuru dilekçesi, doğum raporu ve kimlik belgesi gibi evrakların olması şarttır.
Süt Parası Ne Zaman Ödenir? Süt Parası Nereye Yatırılır?
Süt parası desteği başvurunun onaylanmasından sonraki takip eden ayın 8-14 günleri arasında yatırılır. Bebeğin doğumundan itibaren 5 yıl içinde süt parası ödeneği için başvuruda bulunabilir. Her bebek için yalnızca tek sefer ödenen süt parası, SGK üzerinden tanımlanan banka hesapları aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılır. Annenin Ziraat Bankası hesabı varsa; süt parası direkt olarak bu hesaba aktarılır. Ziraat Bankası hesabı olmayanlar için ise alternatif ikamet adresine en yakın yerdeki PTT şubesidir. Aynı zamanda SGK üzerinden Halk Bank, Vakıfbank ve Akbank hesaplarından birini tanımlayarak da ödenek alınabilir.
Süt Parası Ne Kadardır?
Emzirme ödeneği, 2020 yılında asgari ücrete yapılan zam ile birlikte artış göstermiştir. Sadece 1 ay alınabilen süt parası 2020 yılı içerisinde 202 TL olarak belirlenmiştir. Vatandaşlar hak kazandıkları süt parası ödeneklerini 5 yıl içinde belirlenen banka ya da PTT'lerden alabilirler.
2020 DOĞUM VE SÜT PARASI
*Aşağıdaki rakamlara 300 TL İlk Çocuk Yardımı tutarı da eklenmiştir.
2020 Net Maaş Rapor Parası Süt Parası Yarım Gün Çalışma Toplam
2.324 TL 7.325 TL 202 TL 1.460 TL 9.287 TL
2.370 TL 7.716 TL 202 TL 1.460 TL 9.678 TL
2.441 TL 7.964 TL 202 TL 1.460 TL 9.926 TL
2.584 TL 8.462 TL 202 TL 1.460 TL 10.424 TL
2.727 TL 8.960 TL 202 TL 1.460 TL 10.922 TL
2.941 TL 9.707 TL 202 TL 1.460 TL 11.669 TL
3.013 TL 9.956 TL 202 TL 1.460 TL 11.918 TL
3.728 TL 12.44 TL 202 TL 1.460 TL 14.406 TL
4.443 TL 14.933 TL 202 TL 1.460 TL 16.895 TL
5.158 TL 17.422 TL 202 TL 1.460 TL 19.384 TL
6.588 TL 22.400 TL 202 TL 1.460 TL 24.362 TL
10. 881 TL 37.883 TL 202 TL 1.460 TL 39.845 TL